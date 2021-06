Gloria González presenta denuncia contra Leobardo Alcántara por violencia política de género

Sinaloa.- Gloria González Burboa presentó una denuncia contra el dirigente estatal de Sinaloa del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara, por ejercer violencia política de género contra las candidatas de este partido.

González Burboa, quien declinó a su candidatura a gobernadora por el PT para apoyar al candidato de la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora, acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) a realizar dicha denuncia.

Manifestó que no destinaron los recursos económicos y apoyo moral hacia todas las candidatas del Partido del Trabajo y por ello a la denuncia también se sumaron las candidatas de El Rosario, Lupita de la Rosa, y la ex candidata de Concordia, Georgina López.

“Solamente fuimos tres candidatas las valientes que nos atrevimos a venir aquí ante las autoridades, esta tarde me encuentro a presentar esta denuncia que es la candidata del Rosario, Lupita de la Rosa, y la ex candidata de Concordia, Georgina López.”

Aseguró que aún sigue siendo candidata del PT porque aún no es notificada por el partido sobre la anulación de su candidatura.

“La mayoría de los candidatos tienen miedo aún, la mayoría de las mujeres tienen miedo alzar la voz no se atreven a manifestarlo. Existe gran violencia política contra las mujeres y en contra de todos los candidatos”.

Aseguró que Leobardo Alcántara recibió más 12 millones para distribuirlos entre los candidatos, hecho que no realizó por lo que desconocen el manejo de estos recursos.

Manifestó que, con la voluntad de Dios y con los recursos de ella hizo campaña, además de la motivación de la gente que visitó al recorrer los 18 municipios.

Señaló que se que esperaron hasta el día de ayer para interponer dicha denuncia al ser notificadas este viernes sobre los documentos que solicitaron al partido para conocer la cantidad total que recibió el mismo para las elecciones, del cual a ellas no se les asignó ni un sólo peso. Hizo el llamado a los demás candidatos a que no tengan miedo y alcen la voz no se dejen engañar, pues todos los candidatos del partido están pasando por lo mismo.

Confirmó que además de interponer la denuncia también solicitó seguridad, pues, estuvo recibiendo amenazas de que no denunciara y que se quedara callada por lo que pidió seguridad.

Gloria González Burboa era la candidata para la gubernatura del Partido del Trabajo pero declinó para sumarse al proyecto del candidato de la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora.

