Gobernador de Coahuila llama a no participar en revocación de mandato de AMLO

Coahuila.- El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, llamó a abstenerse de participar en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy quiero hacer un llamado respetuoso a las priistas y los priistas de Coahuila: no participemos en la farsa que se proponen montar el próximo 10 de abril. El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo”, manifestó el Ejecutivo estatal.

En el marco de la celebración por el 93 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Riquelme Solís, exhortó a toda la militancia y simpatizantes del tricolor a no involucrarse en el ejercicio de participación ciudadana directa que tendrá lugar el próximo mes de abril, asegurando que se trata de una "farsa".

Leer más: ¿No será que tenemos pseudogobernantes?: Responde Leo Zuckermann al gobierno de AMLO por Tren Maya

El mandatario estatal recordó que el actual Presidente de la República fue electo para un determinado período de tiempo por la ciudadanía mexicana en las elecciones federales de 2018, de ahí que reprochó que la consulta a realizarse el 10 de abril únicamente traerá altos costos para los ciudadanos en México.

“El PRI no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno Federal. Esto indigna a la nación. México tomó una decisión porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está establecido cuánto dura el cargo, ni más, ni menos. No tenemos por qué inventar falsos procesos electorales", sentenció.

Asimismo, Miguel Ángel Riquelme acusó al presidente López Obrador de andar haciendo campaña en lugar de trabajar en las soluciones a las diferentes problemáticas que tiene la república mexicana en estos momentos.

“En lugar de gobernar bien y resolver los graves problemas de toda la república; hacen campaña en lo personal y para su partido, Morena, además de ayudar a sus candidatos en los estados que tienen elecciones locales” , acusó

Leer más: Embajada de Rusia en México asegura que es "inaceptable" que USA tratan de influir en la decisiones del país

Por último, el mandatario priista hizo hincapié en que el PRI estará citado para junio de 2023, cuando se renueve la gubernatura del estado de Coahuila, asegurando que, para esa fecha, el tricolor "hará lo que le corresponde".