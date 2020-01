Gobernador de Colima: la gente votó por caída del PIB 

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 0.1 por ciento durante el primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, expresó que la población votó por esa opción.



Este jueves al término de un evento oficial, el Mandatario priista fue cuestionado por medios locales sobre el tema.

"Primera caída en muchos años, la gente votó por esa alternativa", comentó."Es una contracción en la economía que se observa por primera vez en muchos años, y que más allá del debate donde se decía que alguien tenía otros datos o de que no importaba la cifra, yo creo que es un tema serio, es un tema que hay que verlo con toda la profundidad".El Gobernador, quien es economista de formación, dijo que no ha habido inversión ni confianza en el País, lo que supone un año 2020 complicado."Definitivamente que las promesas que se habían hecho de crecer al 4 por ciento se ven muy lejanas, no era algo realista, esto nos afecta el empleo, nos afecta la recaudación, va a haber menos dinero, va a haber menos empleo, es un tema serio, es un tema complicado y hay que hacerle frente", señaló."Yo hago votos por que las políticas publicas puedan retomar un rumbo de crecimiento, de fortalecimiento de la economía, con esto todas las familias colimenses, mexicanas, tengan una oportunidad de empleo y una oportunidad de bienestar".Peralta estimó que si se toman las decisiones adecuadas, necesarias y correctas para construir la confianza, podrá haber más inversión y, por lo tanto, un mejor comportamiento del PIB. "Las estimaciones para este año están mucho mejores que para el año pasado, estamos hablando algo que va a estar en 0 y 1 por ciento, es un número bajo y preocupante, pero mucho mejor que el que se acaba de publicar hoy para 2019", agregó.