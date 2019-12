Gobernador de Guanajuato seguirá faltando a mesas de seguridad

Ciudad de México.- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, asegura que seguirá faltando a las meses de seguridad organizadas por Alfonzo Durazo, secretario de seguridad ciudadana, quien evidencio su ausencia en dichas reuniones.

A pesar de que Guanajuato ostenta el primer lugar en materia de homicidios dolosos, con 3 mil 211 casos presentados en 2019, Rodríguez Vallejo solo a participado en tres mesas de trabajo, de acuerdo a información de las autoridades federales.

Ante tal panorama, Rodríguez Vallejo señala que las aseveraciones de Durazo son falsas, pues él nunca ha asistido a ni una sola mesa de trabajo, porque en ellas “no se toman decisiones”, y por lo tanto seguirá sin ir.

“Yo creo que es falsa esa información, porque aparece tres veces que he ido y no he ido a ninguna, entonces son falsos los datos, no he estado en esas reuniones, ya lo había dicho públicamente y hoy lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones”, respondió el gobernador.

En la conferencia de prensa de esta mañana, los integrantes del Gabinete de Seguridad, encabezados por el Presidente de la República, @lopezobrador_, presentamos un informe sobre la situación del país y las acciones realizadas a favor de la recuperación de la paz. pic.twitter.com/FE7oxSURcg — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 17, 2019

Por otra parte, el mandatario dio a conocer la llegada de 100 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, quienes se integraran a los trabajos de seguridad del estado, de acuerdo a información publicada por medios locales