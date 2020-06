Gobernador de Oaxaca pide a Castañeda dejar clasismo y lo invita a Putla

Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pidió al ex canciller Jorge Castañeda dejar de lado el clasismo y lo invitó a conocer Putla, el poblado al que el político se refirió como "horroroso y arrabalero".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal respondió a las declaraciones discriminatorias de quien fuera titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003, cuando Vicente Fox era presidente.

Ex canciller Jorge Castañeda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ningno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones", escribió Murat.

Ex canciller @JorgeGCastaneda , dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca . Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones.

Castañeda participaba en el programa "Es la Hora de Opinar" de Leo Zuckermann cuando realizó los comentarios despectivos a los que Zuckerman, el escritor Héctor Aguilar Camín y el analista político Javier Tello reaccionaron simplemente riendo.

Cuando terminó (su hija) la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco (...) y luego la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso, pero así que haya ido con gran entusiasmo, no", dijo Castañeda.