Gobernador de Querétaro niega vínculos con Libertad de Servicios Financieros

Ciudad de México.-El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién negó tener vínculos con Caja Libertad de Servicios Financieros, ante la acusación de que presuntamente recibió aportaciones en su campaña, y dijo que no permitirá más difamaciones en su contra y sentenció que "ire de frente, tope donde tope".

En un video publicado en YouTube, el mandatario estatal dijo que "no permitiré que se ensucie mi nombre con esa difamación y tomaré todas las medidas legales pertinentes, porque no es la primera vez que quieren dañar mi buena reputación como político y empresario".

En los distintos procesos electorales en donde ha participado, denunció que le han sembrado mentiras como estas y jamás han logrado presentar ninguna prueba.

Ante la acusación de que recibió aportaciones de la Caja Libertad de Servicios Financieros en su campaña, Domínguez externó que los gastos de sus actividades como candidato a gobernador ya fueron revisados por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y destacó que se corraboró su apego a la ley y a la transparencia.

Los señalamientos en su contra solamente demuestran que es una mentira más, así como que es uno de los gobernadores que no tienen fuero para enfrentar algún proceso legal, porqque argumentó él lo solicitó por iniciativa propia al Congreso de Querétaro.

Rechazamos la política de la infamia.



Filtrar desinformación como distractor lastima la civilidad y la democracia.



No aceptamos que se calumnie a opositores a través de rumores.



La realidad nacional demanda sensatez y autocrítica.



Saludamos a @PanchDominguez y a @makugo — Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) July 10, 2019

En este sentido, dijo que "ire de frente, tope donde tope, y tampoco permitiré que se ensucien los buenos resultados de mi gobierno, que es un referente nacional en transparencia y combate a la corrupción".

Destacó que fue el primer gobernador que presentó la declaración 3 de 3, que cada año ha exigido a su gabinete que cumpla con este requisito; a lo que se suma que es la entidad con menor número de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Querétaro es el primer estado que instaló el sistema anticorrupción; por ello, insistió que "va a defender su buen nombre y a Querétaro y dare la cara como siempre lo he hecho", añadió.

Denuncia

Un empresario inmobiliario que presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel a Juan Collado, denunció que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

En una comparecencia ante la Fiscalía General de la República, el pasado 10 de junio, el empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, dijo que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del Gobernador.

Bustamante es quien denunció haber sido timado por Collado en una operación relacionada con la compra de un inmueble de 156 millones de pesos en donde se construyó un edificio de seis pisos de oficinas y seis de estacionamiento, en la Zona Comercial Centro Sur de la capital del estado.

"Quisiera mencionar que el señor José Antonio Rico Rico (su ex socio en la inmobiliaria y ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad), en una ríspida plática que tuvimos, recién descubrí el fraude que me había cometido, repito, el señor Rico me comentó textualmente 'tu pinche parte del edificio y otros dineros" (refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio) se los dimos a Pancho Domínguez para su campaña', se refería al que en ese momento era el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Querétaro, mismo que gracias entre otros al impulso económico financiero ilegal de estos personajes, resulta electo como Gobernador", declaró Bustamante.