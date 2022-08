Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pide a gabinete trabajar 17 horas al día

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, retó a los funcionarios de su gabinete a trabar 17 horas diarias, tal como asegura que él trabaja.

Dijo que quienes no lo hagan, no alcanzarán a cumplir las expectativas de los potosinos y que tras ello, lo más seguro es que salgan de su administración estatal.

Gallardo dijo que tiene ya en la mira a varios funcionarios de su gobierno para ser retirados del cargo, dijo que en esta lista se encuentran cuatro o cinco cargos importantes.

Agregó, "quisiéramos que todos se mantuvieran, pero desgraciadamente hoy tenemos que estar a la altura de los retos y no podemos estar mendigando trabajo, yo en mi caso personal trabajo 17 horas al día, pero aun así no son suficientes, la bronca es que, sino, ya no tengo horas para dormir”.

Dijo que él ha mantenido reuniones de trabajo hasta la una de la mañana, asimismo dijo que todos los funcionarios de su gabinete deberían seguirle el paso, pues si alguien no está en ese ritmo, seguramente saldrá de la administración.

Ricardo Gallardo Cardona asumió el cargo de gobernador de San Luis Potosí en 2021, siendo miembro del Partido Verde Ecologista de México.