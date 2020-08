Gobernador de Tamaulipas reclama al Gobierno de AMLO que subestimó a la pandemia; se pudieron salvar vidas

Tamaulipas.-Al superar México la cifra de las 60 mil muertes por Covid-19, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca calificó como una catástrofe nacional el número de fallecimientos a causa de esta enfermedad y reclamó al Gobierno Federal por subestimar a la pandemia del coronavirus, que con la aplicación de medidas adecuadas, se tuvo en su momento la posibilidad de salvar vidas que se perdieron.

Lo anterior también tuvo efectos negativos en los recursos públicos de su estado, dijo el mandatario, debido a que se tuvieron que construir ocho hospitales con presupuestos estatales para poder atender a los enfermos de Covid-19.

En su opinión, consideró que nunca el Gobierno Fedetral estableció medidas adecuadas para que se aplicarán en los cruces fronterizos, además de que sumó que no hubo seguimiento a las recomendaciones que han dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas.

Entre sus comentarios se refirió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y dijo que de acuerdo a lo expresado por el funcionario y de acuerdo a sus análisis y de especialistas, que se podría llegar a la cifra de 7 mil muertes, y en otro escenario calculaba 15 mil. Uno más difícil sería de 30 mil y un escenario totalmente catastrófico se llegaría a 60 mil decesos.

Cuestionó a la administración del presidente López Obrador la aplicación de pruebas como lo recomendaba la Organización Mundial de la Salud, que con esta acción se pudo haber bajado el número de contagios desde hace cuatro meses.

Ante las 60 mil 254 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud a causa de la pandemia de Covid-19, agregó lo siguiente: "si a esto no lo quieren llamar como ellos lo anticiparon una catástrofe nacional ¿Cómo le quieren llamar?, insistió el gobernador.

Entre los reclamos que realiza García Cabeza de Vaca a la federación se refiere a la falta de apoyos a los estados y que pudieron contribuir a salvar vidas y dijo "si es un reclamo porque esto ha costado vidas, es un reclamo enégico y firme por la falta de apoyo, no ha habido equidad, sino mucha injusticia, están frenados dos hospitales que debieron de haberse puesto en marcha con una bolsa de recursos federales, uno en Matamoros...otro en Madero, que no han hecho falta, pero les falta la voluntad política para poder echarlos a andar, es una bolsa en la que no se han bajado los recursos, acusó.