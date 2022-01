Gobernador de Veracruz llama "golpistas" a legisladores que integran comisión especial del Senado

Veracruz.- Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, acusó a senadores de violentar las leyes mexicanas con la creación de una comisión especial para investigar los abusos de poder en la entidad federativa que gobierna, pues señaló que no contaron con el aval del pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El pasado 23 de diciembre de 2021, senadores de diferentes bancadas (entre ellos Ricardo Monreal y Dante Delgado) decidieron crear una comisión especial dedica a la investigación y atención de casos de abusos y trasgresiones a los derechos humanos de parte del gobierno veracruzano, ello a raíz de la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen.

En su conferencia de prensa diaria, el morenista Cuitláhuac García acusó a los senadores que integran dicho organismo en el Senado de "golpistas", al tiempo que denunció que violentaron la Ley Orgánica y el Reglamento de la Cámara Alta.

"Aquí su humilde servidor les quiere mostrar esto. Miren, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión en el capítulo sexto, donde se habla de las comisiones, en la sección primera, el artículo 39 dice: Las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, no dice Jucopo, dice por el Pleno. Artículo 42, el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias", expuso.

Asimismo, el Ejecutivo estatal dejó en claro que las comisiones especiales, como la creada para indagar los actos de su administración, del Poder Legislativo Federal no cuentan con las facultades para emitir dictámenes.

En este sentido, García Jiménez sostuvo que, hasta el momento, dicha comisión no se encuentra legalmente constituida, al no haber sido aprobada por el pleno, por lo que, para fines legales, no existe y, por ende, los acuerdos a los que llegue carecen de legalidad.

"En su momento nosotros también hicimos grupos, pero grupos que no eran vinculantes sus conclusiones a los mandatos, mucho menos que tengan que ver con lo que ellos dicen, que tenga que ver con la desaparición de poderes, ¡que bárbaros!, ¡imagínense!", manifestó.

En este contexto, el gobernador de Veracruz calificó a los senadores que están adscritos a dicha comisión de "casi golpistas en un estado", al tiempo que hizo un llamado para que los legisladores también habrán comisiones para atender lo que pasa en Tamaulipas y Jalisco.