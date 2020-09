Gobernadores de Chihuahua aparecen como paladines luego de que ellos entregaron aguas: AMLO

México.- Tras la polémica que hay sobre el tratado entre México y Estados Unidos sobre el agua en Chihuahua, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en La Mañanera que los ex gobernadores de Chihuahua que participaron en la manifestación en la presa La Boquilla fueron lo que entregaron las aguas en sus administraciones.

Detalló que entregaron agua como partes del Tratado de Aguas con Estados Unidos y que ahora se sienten “paladines de la soberanía”.

Cuando gobernaron los que ahora se están manifestando entregaron agua de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos, o sea que esto no es nuestro, no es un asunto que surgió ahora, expresó.

Además López Obrador afirmó que detrás de las protestas por el agua en la presa La Boquilla, en Chihuahua, hay agricultores poderosos y personajes políticos que se sienten "dueños del agua".

Pero miren lo que está en el fondo. Estamos hablando de agricultores muy prósperos, de empresas, de una clara asociación de lo económico con lo político.

"Esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y la gente tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier o el día del enfrentamiento y de la toma de la presa, que es una instalación federal, pues evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo", señaló.

Para sostener sus dichos, AMLO presentó una lámina en la que se señala al ex Gobernador Fernando Baeza Meléndez y a dos de sus sobrinos, el también ex Mandatario estatal José Reyes Baeza y el ex Alcalde Héctor Baeza Terrazas, a quien se le liga con la gestión de César Duarte.

En la presentación también aparecen Jaime Ramírez Carrasco, Alcalde de San Francisco de Conchos, a quien se le muestra como opositor de la apertura de las presas, especialmente de La Boquilla.

En otra de las láminas se señala al Alcalde de Delicias, Eliseo Compeán Fernández, por encabezar un contingente de protesta al 66 Batallón de Infantería; a los Alcaldes de Meoqui y Camargo, Ismael Pérez y Arturo Zubía, por apoyar al movimiento, y a Álvaro Madero Muñoz, identificado como familiar del senador Gustavo Madero, por tener tierras en los módulos 3 y 4 (de nogales y alfalfa).

En tanto, cuestionada sobre los señalamientos de agricultores de que no habrá agua para el próximo ciclo debido al tratado, la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, dijo que el 21 de octubre tendrán una reunión para definir los proyectos y el destino que se le dará al líquido.

"En octubre se hace una reunión, ellos meten una solictud en relación con cuanto y qué tipo de cultivos planean. Eso se presenta en el comité de presas que se transmite todos los martes, se mete esa solicitud y la Conagua presenta los datos de cómo van a estar las lluvias el próximo año, cuánta agua se tiene en las presas y en función de eso se le da una cierta cantidad a cada uno", informó.