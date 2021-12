Gobernadores de la 4T rechazan decisión del INE de aplazar revocación de mandato de AMLO

Resaltaron que la democracia participativa tiene muchos años y sus implicaciones van más allá de los actuales funcionarios públicos, por lo cual lo que está en juego no es el resultado de la consulta de revocación de mandato de AMLO, sino "el derecho a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de nuestra patria".

"Pareciera que a algunos de los consejeros del órgano electoral les resultó más fácil explicar 'por qué no posibilitar el ejercicio de un derecho, que encontrar 'cómo sí' pudieran garantizarse", se lee en el texto.

Cuestionaron los argumentos del INE, que alegó falta de recursos para el ejercicio de democracia participativa, señalando que les resultó más fácil explicar por qué no que buscar maneras de llevarlo a cabo.

