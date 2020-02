Gobernadores del PRI rechazan aumentar impuestos en estados 

Cd. de México, México.-Los Gobernadores del PRI no aumentarán impuestos para sortear la crisis económica, afirmó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.



"No estamos dispuestos a permitir que la salida sea la fácil: que pongan más impuestos los Gobernadores en los estados. No estamos dispuestos a aceptar que la falta de recursos de la Federación a los estados termine siendo en más pagos de los habitantes de las entidades federativas a pesar de no tener ni empleo ni crecimiento ni oportunidades", advirtió.





En ese tono, el parlamentario yucateco adelantó que el grupo tricolor buscará la revisión del pacto fiscal.



"Queremos, sí, que se constitucionalicen los programas sociales, pero también queremos hacer cuentas, hacer bien las cuentas de cuánto efectivamente está llegando a las entidades federativas", planteó.



La fracción tricolor en el Senado celebró ayer la reunión preparatoria con miras al próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, coincidentemente con el anuncio de la contracción de la economía.

Los legisladores priistas reunidos ante el próximo inicio de sesiones. | Especial



El grueso de los legisladores compareció ante la prensa al lado de su coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong, quien secundaría a Ramírez Marín.



"No vamos a estar de acuerdo nunca, en que los que hagan una recaudación adicional o pongan impuestos, sean los estados de la República, porque eso parece que sí pudiera ser su salida, que nosotros no estaremos apoyando", adelantó.



La senadora Claudia Ruiz Massieu llegó a reconocer, durante los trabajos de la plenaria, que es necesario impulsar una reforma fiscal.



"Estoy de acuerdo en una reforma, pero estaríamos locos si proponemos una reforma fiscal, y el Gobierno estaría más loco si propone una reforma fiscal", alertó.

Para conformar una agenda legislativa coordinada, recibimos en la #IVPlenariaSenadoPRI a @alitomorenoc. pic.twitter.com/s2Oyk5BFgV — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) January 31, 2020





Anticipan rechazo

En relación con el anunciado paquete de reformas que en materia de justicia presentará el Gobierno, la bancada anticipó su rechazo a uno que eventualmente pudiera lesionar los derechos humanos.



"Respecto a la tentativa del grupo en el poder de implementar en este país un modelo de justicia inquisitorio, queremos decirles que no compartimos esta visión; que estamos a favor de un modelo de justicia oral, adversatorio, adversarial, garantista, respetuoso de los derechos humanos, del debido proceso y de la presunción de inocencia", explicó la senadora Claudia Anaya.



"Y estaremos muy pendientes de que esos documentos que se filtraron a todos los medios de comunicación, no se concreten en una presentación oficial. Y de ser así, anunciarles que no los respaldaremos, que mantendremos una postura de un modelo de justicia que garantice el debido proceso de los derechos humanos en este país", remató.



Respaldan cannabis

La bancada tricolor manifestó su disposición a respaldar iniciativas orientadas a favorecer el consumo lúdico de la cannabis, aunque sólo acompañada de una profusa campaña administrativa.



"Nosotros sí queremos dar ya el paso, pero hoy más que nunca queremos dejarles claro, importantísimo el tema de salud, pero no tan importante porque eso debe quedar más a un lado, que sea el de recaudación, el de impuesto o el de negocio.



"Si no hay un programa agresivo para decir los alcances, el daño que puede causar particularmente a los jóvenes de este país el uso de la marihuana, no estaremos apoyándola. Si existe el compromiso institucional plasmado en la ley, entonces sí podremos dialogar y buscar un acuerdo al tema de la cannabis, de la marihuana", previno Osorio Chong.