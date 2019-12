Gobernadores serán exhibidos en "quién es quién"

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un "¿quién es quién?" en seguridad para conocer qué Gobernadores del país cumplen o no con sus compromisos en la materia.

Cuestionado sobre el reciente enfrentamiento que dejó 21 muertos en Villa Unión, Coahuila -hecho que lamentó- López Obrador dijo que esta semana se presentará un informe de seguridad detallado por Estado.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que hay Gobernadores que se aplican y puso como ejemplo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras que hay otros que no se levantan temprano.

"Les vamos a presentar esta semana un informe sobre seguridad, pero lo que sucede en cada Estado, porque hay autoridades locales que se aplican, que están así como nosotros, Gobernadores, por ejemplo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, todos los días en la mañana está atendidendo el problema de la inseguridad en la Ciudad de México y hay otros Gobernadores que no se levantan temprano".

AMLO puso como ejemplo de los "Gobernadores que sí se aplican" a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX. Foto: Reforma

"¿Quiénes?", se le preguntó en su conferencia mañanera.

Lo vamos a dar a conocer, porque donde no participan, están altos los índices de inseguridad (...) no les estamos echando la culpa", respondió.

"¿Un quién es quién?", se le planteó.

"Será como un ¿quién es quién? en seguridad, porque todos tenemos que aplicarnos, y cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia delictiva en un Estado es porque no nos aplicamos todos, parejo, porque ayuda si el Presidente Municipal participa, ayuda si en ese municipio hay los policías suficientes, si ganan bien los policías, si actúan de manera independiente, si no están coptados. Ayuda si el Gobernador diariamente atiende el asunto, ayuda si la Policía estatal actúa con profesionalismo", expuso.

"Ayuda si el Fiscal estatal hace bien su trabajo, si no está inmiscuido, porque si está inmiscuido las órdenes de aprehensión se quedan ahí. Ayuda si el Secretario de Seguridad Pública del Estado es una gente honesta y eficaz. Ayuda si la Guardia Nacional está presente. Ayuda si el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal hace su trabajo. Ayuda si el Presidente se ocupa todos los días del asunto".

Imagen referencial: Archivo

El político tabasqueño aseguró que el problema de la inseguridad requiere de la colaboración de todos los niveles de Gobierno y también de la ciudadanía

¿Qué es lo que estamos procurando?", añadió, "Es que todos ayudemos y ayer lo planteé, que ayude el pueblo también, y la gente está dispuesta a ayudar a enfrentar este problema.

Respecto al caso de Villa Unión, el Presidente destacó que llevaba tiempo que no pasaban hechos como ese en el Estado de Coahuila.

"Lamentable, un enfrentamiento una agresión al Ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, y perdieron la vida 21 personas, ese es el informe, presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento", comentó.

El mandatario lamentó la jornada violenta que terminó con la vida de 21 personas en Villa Unión, Coahuila. Foto: EFE

"Sucede que estas cosas lamentables, yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, el Gobernador de Coahuila (Miguel Riquelme) ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública, es el de los Gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad".

Mira aquí la conferencia matutina de este lunes: