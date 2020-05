Gobernadores y diputados coinciden en no desaparecer el Fonden

Ciudad de México.-La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados iniciaron los parlamentos abiertos con gobernadores y organismos no gubernamentales, para analizar la viabilidad de cada uno de los fideicomisos, así como la forma en que ejercen los recursos que se les destinan a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y coincidieron en no desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

La mayoría de los participantes en la reunión virtual coincidieron en que no se puede prescindir de fondos para atender emergencias por fenómenos naturales, por lo que existen elementos para mantener el Fonden, pero pidieron reglas claras y precisión en los tiempos de respuesta.

En el Parlamento Abierto virtual, el presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que el debate en torno a la iniciativa presentada es básicamente revisar si algunos fideicomisos creados por ley son la mejor manera o no de administrar ciertos recursos, programas y apoyos.

“Hoy fue muy claro el Presidente de la República, y nosotros hemos insistido en ello, de que no se está proponiendo la desaparición de los apoyos, en este caso no se propone la desaparición de un Fondo de Desastres Naturales, porque está claro que nuestro país no puede vivir sin un fondo de desastres por la gran cantidad de fenómenos meteorológicos que enfrentamos”, subrayó.

En mi carácter de gobernador de Guerrero y como presidente de la Comisión de Protección Civil de @CONAGO_oficial, expuse mi propuesta de que el FONDEN sea mejorado y transparentado para un uso debido de sus recursos, pero no desaparecido. pic.twitter.com/gFwLNs6pQv — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) May 29, 2020

Por su parte, Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero y presidente de la Comisión de Protección Civil de la CONAGO, se pronunció por mantener el Fonden y que no desaparezca, sin embargo dijo estar de acuerdo con que existan mayores precisiones en su tiempo de respuesta, sus operativos y mayor transparencia, por lo que solicitó que la iniciativa sea analizada de fondo.

�� La Jucopo y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública iniciaron los parlamentos abiertos para analizar la viabilidad de cada uno de los fideicomisos.https://t.co/Qivo63txTp — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 29, 2020

Te puede interesar:

Empresas y Tec de Monterrey crean el primer ventilador médico mexicano

Senado podría suspender sesiones virtuales por caso López-Gatell

Vacuna contra Covid-19 de la UNAM en fase de evaluación en modelo animal