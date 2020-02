Gobierno Federal peleará 3 mmdp de transa a Infonavit 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno peleará los 3 mil millones de pesos de la transa realizada por la empresa Telra Realty al Infonavit.



A pregunta expresa, el Mandatario reconoció que el litigio con esa contratista es por 5 mil millones de pesos, de los cuales, 2 mil millones ya fueron recuperados por la Fiscalía General de la República (FGR) y entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para pagar los premios de la rifa con motivo del avión presidencial.

En conferencia, aseguró que el proceso sigue abierto y que la recuperación de los 2 mil millones no implica la pérdida de los 3 mil restantes."Sin son supuestamente 5 mil millones de pesos ¿quiere decir que nosotros hicimos un mal negocio, condonamos o perdonamos 3 mil millones? Lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es desde luego muy probable que recuperemos más, que se recupere todo, que no es renunciar a recuperar todo", dijo.

Los primeros dos mil millones de pesos recuperados por la FGR ya fueron entregados al Indep. | Especial



"No es una cosa juzgada, es un adelanto, porque parecería que se tenía que recoger u obtener una cantidad y que se hizo una rebaja, no. Es una averiguación abierta, pero no queremos cerrarle la posibilidad a nadie de que voluntariamente se pongan al día".



En este marco, López Obrador hizo un llamado a todas las empresas que tengan cuentas pendientes con la ley o expedientes abiertos para que se acerquen al Gobierno y a la FGR para dialogar sobre la posibilidad de reintegrar recursos obtenidos de manera ilegal.



"Esto no significa que no queremos acuerdos, la FGR que es autónoma tiene estos procedimientos abiertos, si alguien quiere arreglarse, que lo vayan haciendo porque a nosotros nos interesa combatir la pobreza y que tenga dinero el Indep, porque eso va a ser bienestar", expresó.



El Presidente fue cuestionado sobre la decisión de la FGR de entregar los 2 mil millones de pesos recuperados al Indep en lugar del Infonavit, que fue la institución que sufrió el daño patrimonial.



En respuesta, el Mandatario primero se deslindó, argumentando que fue decisión de la Fiscalía, aunque después dejó ver que el Gobierno contará con más recursos para cubrir cualquier faltante.



"Va incluido en el proceso judicial", dijo.



"¿Por qué no se le regresó al Infonavit?", se le preguntó.



"Ah, porque es una decisión que tomó la Fiscalía, ese es otro asunto. Nosotros, de todas maneras tenemos ese recurso ahí y como afortunadamente están obteniéndose más fondos, hay reservas para tener esos recursos", respondió.



En agosto del 2018, REFORMA reveló que, a propuesta del entonces director del Infonavit, David Penchyna, el Consejo de Administración aprobó el pago por la cancelación del contrato que asignó entre 2014 y 2015 el anterior titular y actual Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para el manejo del programa de movilidad hipotecaria, conocido como Cambiavit.



El pago millonario se realizó a pesar de que no estaba estipulado en las cláusulas alguna penalización por suspensión de contrato.



El pasado lunes, en Palacio Nacional, el Fiscal Alejandro Gertz informó de la entrega de los 2 mil millones de pesos, cuyas diligencias para la recuperación continuaban hasta la noche del pasado domingo.