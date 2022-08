Gobierno abandonó a los mineros, AMLO fue a tomarse la foto: Ricardo Anaya sobre tragedia en Coahuila

" En otros países, en tragedias similares, los presidentes no han ido a posar para la foto; han trabajado sin descanso y han usado todos los recursos a su alcance, porque nada vale más que una vida humana. Los 10 mineros atrapados merecen nuestra ayuda. Y claro que da coraje ver que al presidente le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a 10 mineros mexicanos, y todavía se da el lujo de rechazar la ayuda internacional para lograr el rescate", aseveró.

" La realidad es que hace mucho tiempo que el gobierno los abandonó . O sea, los mineros ni siquiera tienen el equipo que la propia norma oficial exige. Y además este gobierno ha legislado a favor de que se use más carbón para generar electricidad", señaló Anaya sobre el gobierno de AMLO .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.