Gobierno de AMLO analiza fusionar órganos descentralizados con secretarías federales

México.- El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer que la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fusionar 16 órganos descentralizados y desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía se está analizando por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Este viernes, en entrevista con medios de comunicación en Palacio Nacional, Ramírez Cuevas detalló que no existe fecha para entregar la propuesta del presidente López Obrador al Congreso de la Unión.

El día de ayer, jueves 27 de enero, el presidente consejero del Comité de Participación Ciudadana de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Ciscomani Freaner, advirtió sobre la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal que busca suprimir la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo descentralizado, así como fusionar 16 órganos desconcentrados en diferentes dependencias federales.

Leer más: Banco Azteca dio crédito millonario a Santiago Nieto para comprar casa de 28.5 mdp: Reforma

“Ha llegado a mis manos un proyecto de iniciativa y la intención del señor Presidente, la cual yo respeto en este clima de austeridad, de eventualmente proponer que algunas instituciones sean básicamente fusionadas, que tiene grados de autonomía distintas, con secretarías de Estado, pero en el caso de la Secretaria Ejecutiva del SNA, viene pues prácticamente desaparecido", expuso el funcionario.

Durante su participación en la primera sesión ordinaria 2022 del Comité Coordinador de la SNA, Ciscomani Freaner solicitó a los integrantes de dicho organismo, entre ellos, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, a instar al jefe del Estado mexicano a que "repiense" dicha iniciativa legislativa para que la Secretaría Ejecutiva del SNA siga.

"“La iniciativa me preocupa, porque si bien es cierto, la intensión del Presidente que respeto, es loable, de tener economías para destinarlas a programas de todo tipo, programas que tiene el dentro de su esquema de gobierno, particularmente programas sociales. Me parece que la Secretaria Ejecutivo del SNA ha demostrado por mucho ser una institución eficiente no solamente en términos presupuestales, sino de logros en las construcción de un SNA que es complejo, que tarda, y que estamos ahora en vías de pasar a la nueva etapa por así decirlo", señaló.

Leer más: ¡Es una puntada! testamento político de AMLO es una maroma de la historia que no ha ocurrido: Aguilar Camín

En este sentido, el funcionario sostuvo que aunque apoya la austeridad republicana impulsada por el jefe del Ejecutivo Federal, el organismo al que está adscrito ha demostrado ser un organismo eficiente en logros y en temas presupuestales.