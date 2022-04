Gobierno de AMLO analiza imponer precios máximos en canasta básica

Ciudad de México.- El presidente AMLO informó que su gobierno está trabajando en el análisis para imponer precios máximos en artículos de la canasta básica, ante el aumento e la inflación en México por la crisis económica.

Tal como el Gobierno de México hizo con el gas LP, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que la medida de precios máximos podría ser implementada en los alimentos.

"Ya estamos trabajando en eso, es lo que tiene que ver con la canasta básica para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación", declaró AMLO.

- ¿Es control de pecios?, se le preguntó.

"Las dos cosas, si es necesario, primero, producción, pero si vemos que los márgenes, lo que pasa con las gasolinas, ustedes se dan cuenta", dijo.

"Para poner un ejemplo, en el caso del gas iba arriba y se definió el poner precios máximos y eso nos ayudó a controlar", agregó.

El tabasqueño admitió una baja en la recaudación de IVA, pero aseguró que la economía "está muy bien".

"Está muy bien la economía. Y no tenemos problema de recaudación, hoy me entregaron el informe trimestral, si ha bajado un poco la recaudación en IVA, pero ha aumentado el ISR y ha bajado lo de la recaudación del IVA porque se está devolviendo IVA, sobre todo a las empresas automotrices que tienen tasa cero y se les devuelve IVA, no están exentos, si estuviesen exentos no se les devolviera el IVA".

"Pero fueron acuerdos que se tomaron antes y eso no significa estar en subsidiando fiscalmente. Con la disminución y la devolución del IVA, pero la recaudación es buena

En conferencia desde Palacio Nacional, Andrés Manuel presumió 21 millones de trabajadores inscritos ante el IMSS, salario mensual promedio de 14 mil 300 pesos y crecimiento de 16 por ciento de las reservas de Banxico.

"Estamos avanzando bien, no hemos necesitado deuda, no se ha contratado deuda adicional, ya ustedes saben que tenemos estabilidad en nuestra moneda, se ha apreciado el peso, está creciendo la inversión extranjera, tenemos menos inflación que en Estados Unidos, que en países europeos".

El pasado jueves, Grupo REFORMA publicó que en febrero la recaudación del IVA cayó 11 por ciento respecto al mismo mes del 2021 en términos reales, la mayor contracción a tasa anual desde julio del 2020, cuando arreció la pandemia. Además, resultó la baja anual más profunda para un mes de febrero desde el 2009, cuando recién explotó la crisis financiera global.

En el segundo mes del año en curso se recaudaron 83 mil 940 millones de pesos del IVA, 10 mil 329 millones de pesos constantes menos que un año atrás, según datos de la Secretaría de Hacienda. La recaudación registrada del IVA fue 16.2 por ciento o 16 mil 222 millones de pesos menor a la que el Gobierno proyectaba obtener en su Presupuesto de Ingresos 2022 en febrero, 100 mil 162 millones de pesos.