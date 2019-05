Gobierno de AMLO busca ambiente optimista para más inversiones

México.- México está hambriento de inversión y es necesario contar con el capital nacional privado y extranjero para enfrentar el difícil entorno económico externo, dijo hoy martes el jefe de la oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo.

México está hambriento de capital, no tiene el capital para enfrentar los retos que se nos presentan (...), dijo el funcionario durante un foro de capital privado.

Durante su participación en la XIV Cumbre de Capital Privado de la Asociación de Capital Privado (Amexcap), Romo lamentó que por la "psicosis" que hay en torno al tema de la corrupción se esté deteniendo la marcha del país, por lo que pidió crear un ambiente de optimismo y certidumbre para los inversores dentro y fuera del país.

"¿Por qué no hemos ido más rápido? Porque heredamos un problema de corrupción y de ligereza muy fuerte. Hay una psicosis, yo creo que estamos reaccionando de más, me incluyo. Por la excusa de la corrupción, sin querer, estamos parando demasiado y no podemos parar demasiado", dijo Romo.

Además, llamó a todos los mexicanos a que "hablemos bien, porque necesitamos crear un ambiente optimista. No podemos crear un ambiente pesimista porque no lo tenemos".

Consideró que a pesar de que hay expectativas muy bajas por parte de organismos internacionales sobre el crecimiento de México, el gobierno confía en que se romperá con la tendencia de crecimiento de 2 por ciento.

Tras su participación en la reunión, aseguró a la prensa que el gobierno seguirá evaluando los contratos de "farm out" o asociaciones firmadas en la administración pasada, para conocer sus beneficios y ver si se continuará con este tipo de esquemas para invertir en el sector energético.

"Vamos a tener una reunión para ver cómo van las que ganaron (un contrato farm out), las vamos a evaluar desde el punto de vista de producción e inversión, si fueron realmente un negocio para la Hacienda Pública y si realmente las reguladoras están siendo más agresivas y más ágiles en los trámites", comentó.

Alfonso Romo. Foto: Reforma

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) decidirá en junio las asociaciones pendientes con empresas privadas, anunció esta semana la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Pemex consiguió su primer farm out con la empresa australiana BHP Billiton en diciembre de 2016 para el campo Trion, en aguas ultraprofundas del Golfo de México, a partir de la entrada en vigor de la reforma energética del gobierno anterior.

La reforma energética de 2014 permite la participación de capital privado nacional y extranjero en algunas áreas que estaban reservadas para el Estado mexicano, ante la falta de recursos para impulsar proyectos de inversión por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pemex, que atraviesa por una crisis financiera, busca que la producción de crudo aumente desde los actuales 1,7 millones de barriles por día a 2,45 millones hacia el fin del sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.