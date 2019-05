Gobierno de AMLO creará empresa de Internet

Nayarit.- Durante su gira que realizó este sábado por el estado de Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno creará un empresa de Internet para comunicar a todo México.

"¿Qué les vamos a decir a las empresas que han tenido las concesiones y no han comunicado al país? Háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos. Ese es el compromiso", afirmó

Además AMLO detalló que a las empresas no les resulta rentable, "por eso no dan el servicio en los pueblos apartados y nada más hay telefonía celular e internet en las ciudades o en las cabeceras de los municipios, no hay comunicación ni subiéndose a los cerros”.

Por otra parte Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún hay muchos pendientes en materia educativa.

En materia educativa falta mucho, hay que terminar de construir escuelas, hay que garantizar que los niños vayan bien alimentados a la escuela o que en la escuela haya alimentación.

"Garantizar que se tengan becas y regularizar la situación de los maestros porque hay maestros federales, estatales. Todo eso hay que homologarlo, que sea igual, un solo sistema, federalizar la educación", agregó.

Por último López Obrador dijo en el evento que encabezó para supervisar la modernización de Carreteras de Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango que "a los maestros de educación normal, indígena, que ya se canceló la mal llamada reforma educativa, ya antier los diputados y senadores ya cancelaron esa mal llamada reforma educativa que afectaba al magisterio".