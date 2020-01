Gobierno de AMLO destinará hasta 100 mil mdp en medicinas

Ciudad de México.- El Gobierno federal planea destinar de 80 mil a 100 mil millones de pesos para la compra de medicamentos este año.

En conferencia de prensa este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se tendrá presupuesto suficiente para que no falten las medicinas.

"Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos es lo que se destinará para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita a la gente que no tiene seguridad social, que es la mayoría de los mexicanos", expresó.

Con ese dinero alcanza si no hay corrupción, añadió.

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

El Mandatario pidió a la gente ayudar al Gobierno en el tema de salud para mejorar los servicios.

Pedirles que nos sigan ayudando como lo han venido haciendo. Sigamos todos empujando al elefante y de manera especial que nos ayuden a combatir la corrupción, dijo.

Afirmó que en los niveles de arriba del Gobierno se tiene posibilidad de control, pero se tiene que ir bajando.

"Desterremos la corrupción, sino va a costar más trabajo. No quiere decir que no se va a poder, porque de que se va a poder se va a poder. Me canso ganso, pero si tenemos el apoyo de la gente avanzamos más", manifestó.

Finalmente, aseguró que se va a buscar la manera de premiar a los ciudadanos que ayuden a que no haya corrupción.