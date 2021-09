Gobierno de AMLO lucha para que el patrimonio cultural no se venda como un artículo de lujo: Alejandra Frausto

México.- "El gobierno de México lucha para que se entienda que el patrimonio cultural no es un artículo de lujo que se puede poner a la venta", declaró la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.

En la conferencia Mañanera de este 27 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandra Frausto afirmó que México realiza una lucha en el extranjero para tratar de acabar con la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural.

Se trata de piezas arqueológicas que de una u otra manera son extraídas de México, llevadas al extranjero donde se venden en subastas a diversos coleccionistas.

Explicó que como parte de esta lucha, se ha logrado la repatriación de 633 piezas, de las cuales 22 llegaron este viernes 24 de septiembre. Este anuncio lo realizó al mismo tiempo que exhibió el inicio de la exposición La Grandeza de México.

"México está realizando alianzas internacionales para que más piezas retornen a nuestro país y sean conocidas por las propias culturas que las crearon", dio a conocer Alejandra Frausto en la Mañanera de AMLO.

Posteriormente afirmo que esta lucha si tendrá resultados, pues exhibió el caso de una reciente subasta que tuvo lugar en Alemania, donde se dio a conocer que se subastaron 74 piezas prehispánicas de México en Múnich. No obstante, tras los llamados de México y la intervención del embajador, se logró persuadir a los compradores de no adquirir las piezas; "resultó un fracaso comercial".

"México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se pueda adquirir en una subasta, el patrimonio cultura no tiene precio. Hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones que no solo son ilegales sino que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones", declaró la secretaria de Cultura.

Finalmente, precisó que la exposición La Grandeza de México será exhibida en dos instalaciones; en el edificio de la SEP, en el Salón Iberoaméricano y en el Museo Nacional de Antropología. Donde se podrán conocer mil 500 piezas arqueológicas, de las cuales 900 serán vistas por primera vez, pues provienen del extranjero, bodegas o decomisos.