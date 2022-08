Gobierno de AMLO no dará concesiones de agua a cerveceras en estados con sequía

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que la cerveza se produzca en el sur y sureste del País y ya no en el norte, donde no hay agua.

De acuerdo con Reforma, en la mañanera, el Mandatario federal presumió que México es el País que más cerveza produce y exporta.

“Tenemos que hacer algo parecido y no dejar sin permiso, por ejemplo, a las cerveceras, México es el país que más produce cerveza en el mundo y si son empleos, es inversión, divisas, porque se está exportando cerveza, es de lo que más se exporta", afirmó.

"No es decir: 'ya no se va a producir cerveza', es decir: 'no se va a producir cerveza en el norte', o sea ya, veda".

Te recomendamos leer:

Celebra AMLO toma de protesta de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Por decreto presidencial, AMLO declarará que la GN pase a cargo de la Sedena

Cuando uno es servidor público debe pagar cuota de humillación: AMLO por dichos de familias de mineros tras su visita

"¿Quieren aumentar la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí están el Grijalva, Usumacinta, Papaloapan. Pero ya no se pueden dar permisos donde no hay agua", agregó.