Gobierno de AMLO no es de izquierda, asegura expresidente del IFE

México.- El ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, advirtió que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno de izquierda, al asegurar que no encuentra elementos que lo hagan constituirse como tal.

Sostuvo que ni el presidente López Obrador ni su partido, Morena, han valorado los procesos y avances en materia democrática que se han venido dando desde la década de los 80´s en la república mexicana.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio a propósito de la presentación de su libro "Contra el autoritarismo", Woldenberg Karakowsky enfatizó que la administración obradorista no pertenece a la "izquierda democrática", pues hizo hincapié en que, a diferencia de la izquierda autoritaria, la democrática tiene consciencia de que se debe "vivir en pluralidad", ya que ello es una cualidad innata a la riqueza de una sociedad.

Leer más:

En estes sentido, subrayó que los gobiernos de izquierda y derecha dictatoriales creen que existe únicamente un "credo", "una sola forma de ver la realidad" y una "sola forma de ideología legitima", de ahí que una de las consecuencias de estos gobiernos sea perseguir y, en casos extremos, eliminar a aquellos que piensan diferente o no van acorde a los intereses de tales administraciones autoritarias.

El expresidente del extinto IFE señaló además, que la Cuarta Transformación tampoco pertenece a la izquierda en general, ya que sus políticas sociales y económicas no concuerdan con dicha ideología.

Para ilustrarlo, tomo como ejemplo las medidas que se tomaron para hacerle frente a la pandemia de Covid-19, la cual consistió en "dejar pasar" las cosas, pues no se brindaron apoyos a las pequeñas y medianas empresas ni una politica para intentar salvaguardar el empleo, tal y como sucedía en los gobiernos neoliberales más tradicionales.

Asimismo, indicó que en el actual gobierno la pobreza ha incrementado, además de que no se ha combatido verdaderamente a la corrupción, una de las banderas del gobierno morenista, pues recordó que el auditor titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) elaboró un informe en el que daba cuenta de las irregularidades en las dependencias de gobierno en el 2019, y que no se hizo, desde la presidencia de la República, nada al respecto.

Leer más:

Afirmó que lo que pretende el jefe del Ejecutivo es proyectar la imagen de que la corrupción se ha acabado por completo y no eliminarla verdaderamente en los hechos; ejemplo de ello es que, en el actual gobierno, la entrega de proyectos por medio de la licitación ha disminuido, mientras que los contratos directos han aumentado.

No obstante, pese a todo este panorama José Woldenberg aseveró que México todavía no tiene un gobierno autoritario, esto gracias a las instituciones que se lograron construir en gobiernos pasados y que han aguantado los ataques que desde Palacio Nacional se hacen contra ellas, como el Instituto Nacional Electoral (INE) que ha resistido los insistentes golpes que ha hecho tanto el titular del Poder Ejecutivo Federal como Morena contra este.

El político enfatizó que al ser México un país tan plural no cabe en este que sea gobernado por un solo partido, una sola ideología o un solo hombre, puesto que es inconcebible que una nación entera se alinea a una sola dirección.