Gobierno de AMLO no quiere que USA investigue al narco para proteger a Morena: Anabel Hernández

México.- La periodista Anabel Hernández afirmó que el gobierno de AMLO se opone a que Estados Unidos investigue el narcotráfico en México porque busca proteger a políticos de Morena presuntamente implicados con el crimen organizado, luego de el gobierno federal disolvió una unidad élite de antinarcóticos entrenada por la DEA.

En entrevista con La Octava, Anabel Hernández, quien en diversas ocasiones ha acusado a AMLO y Morena de hacer "pactos" con el narco, opinó que el cierre de la unidad SIU en México tiene un trasfondo "realmente grave", pues la negativa del gobierno de México a colaborar con USA en la lucha contra el narcotráfico tendrá "consecuencias" en materia diplomática.

Para la autora de "El traidor: el diario secreto del hijo del Mayo", la reticencia del gobierno de López Obrador a colaborar con Estados Unidos se debe a que buscan mantener los "trapos sucios" de políticos de Morena lejos de las "narices de los gringos".

Leer más: "Estados Unidos está molesto con AMLO porque no se somete: Alfredo Jalife

Cuestionando el discurso político de AMLO, que argumenta la defensa de la soberanía nacional contra el intervencionismo de USA, Anabel Hernández aseguró que mediante sus investigaciones ha descubierto que la verdadera razón se debe a que el gobierno de México busca encubrir a morenistas de posibles vínculos con el narcotráfico.

"Esta no colaboración del gobierno de México, este 'dejen nuestros secretos, nuestros trapos sucios, nuestras negociaciones fuera, no queremos las narices de los gringos aquí', me parece que aunque el discurso político es por la soberanía nacional, yo lo que estoy descubriendo a través de investigaciones que llevo en curso desde hace más de un año es que es por otras razones...", mencionó.

"Es porque hay cosas que el gobierno de México hace, que políticos de Morena hacen y que no quieren que nadie meta las narices en eso", aseguró la reconocida periodista mexicana.

Sobre el cierre de la unidad antinarcóticos mexicana que colaboró por la DEA durante 15 años, Hernández aclaró que siempre fue una unidad "corrupta", pues estuvo conformada por agentes mexicanos que filtraban la información a los cárteles del narco. Se trata de agentes que no sólo pertenecían a corporaciones ya extintas, como la PGR y la Policía Federal, sino también a la Guardia Nacional, a partir del sexenio de AMLO.

"Debemos entender que esta unidad siempre ha sido corrupta, es una unidad conformada por oficiales mexicanos de las corporaciones de la PGR, de las corporaciones de la Policía Federal, ahora en un inicio de este sexenio elementos de la Guardia Nacional, y siempre ha sido una unidad donde no ha estado exenta la corrupción de los oficiales mexicanos que colaboraban, que recibían esta información privilegiada y que después iban de soplones con los narcotraficantes", señaló.

Leer más: ¡Es un engaño! Loret de Mola exhibe la verdad sobre "eliminación" de plurinominales de AMLO

Desde las elecciones de 2021, Anabel Hernández acusó que el gobierno de López Obrador estaba en busca de un "pacto" con el narco en los estados cuyas gubernatura fueron ganadas por Morena, con el fin de "pacificar" y reducir la violencia en México.

La autora de "Los señores del narco" señaló entonces que el objetivo del pacto sería disminuir los homicidios dolosos y otros delitos en los estados donde ganó Morena, a cambio de que el gobierno federal y local se hagan "de la vista gorda" en lo referente al narcotráfico.