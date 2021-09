Gobierno de AMLO obtiene menores resultados contra el narco

México.- Mientras que algunas expresiones de la delincuencia organizada en México continúan posicionando al Gobierno de AMLO como uno de los más violentos, el mandatario sigue firme en defender su postura de “abrazos, no balazos”.

“¿Ustedes creen que solo deteniendo a capos se va a resolver el problema?”, ha dicho hace unos días. Sin embargo, de acuerdo con datos del Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelados por el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, este trienio ha sido el más violento, con 91 mil 92 personas ejecutadas entre diciembre de 2018 y junio de 2021, incluyendo homicidio doloso y feminicidio, es decir, 65 por ciento más casos que en el primer trienio de Enrique Peña Nieto, cuando hubo 55 mil 103 víctimas; y 180 por ciento más casos que en el primer trienio de Felipe Calderón, cuando hubo 32 mil 587 víctimas.

Septiembre tuvo incluso pocos resultados en el combate al narcotráfico en comparación con agosto y una inestabilidad en lo que va del 2021. Las cifras oficiales destacan que cayeron los aseguramientos de dólares americanos, pesos mexicanos, armas de fuego, vehículos, así como de tres tipos de drogas de grupos delictivos durante el último mes.

Sin estrategia

Mario Salomón, del Consejo Nacional de Seguridad Privada de México, consideró en entrevista para Debate que, lamentablemente, no se hizo un ajuste en la estrategia de seguridad cuando se veía que no estaba funcionando bien. “No solo no estaba funcionando bien, sino que estaba funcionado peor que años anteriores”, comentó.

López Obrador insiste en que, si encuentran a los capos, los detienen, pero que su Gobierno busca atender las causas, y un propósito es quitarles a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga becas. “¿Cómo le van a hacer los capos si los jóvenes tienen opciones de estudio, opciones de trabajo? Claro, no se logra esto de la noche a la mañana, es un proceso, pero ya se inició”, aseguró.

¿Qué dicen las estadísticas oficiales? El último reporte presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que, en lo que va del 2021, el Gobierno ha asegurado 20 laboratorios productores de drogas ilegales en México. En junio del 2021, se aseguraron tres laboratorios, y durante los últimos tres meses solamente 1 por cada mes. En el país solo se han decomisado 5 mil 882 armas de fuero durante los últimos 9 meses, 576 en agosto y 453 en septiembre.

Decomisos

El aseguramiento de tres drogas en México también se redujo durante el último mes. En agosto, se aseguraron 4 mil 526 kg de mariguana; y para septiembre, mil 143 kg. La heroína pasó de 56 kg asegurados en agosto a 4 en septiembre. Además, en el último mes se aseguraron 49 kg de fentanilo, una cifra menor en comparación con agosto, cuando se aseguraron 113 kg.

Las cifras del dinero ilegal procedente del narco asegurado este mes es menor que en agosto. En septiembre se aseguraron 144 mil 537 dólares americanos y 2 millones 349 mil 495 pesos mexicanos, mientras que en agosto, las cifras fueron más elevadas, con 1 millón 756 mil 556 y 4 millones 826 mil 207, respectivamente.

El Gobierno obtuvo, además, 802 vehículos procedentes del narcotráfico en septiembre, una cifra menor a agosto, cuando se aseguraron mil 804 vehículos.

Los datos oficiales indican que en 2021, se erradicaron 553 hectáreas de mariguana, 40 corresponden a agosto, 18 a septiembre. El Gobierno también ha erradicado 8 mil 372 hectáreas de amapola en México.

En un análisis a las cifras se observa que mientras que en marzo se destruyeron 2 mil 453 hectáreas, en agosto fueron 119;y en septiembre, 72. Cabe destacar que el ciclo anual de producción es mayor de noviembre a julio en la amapola, mientras que la mariguana se mantiene más estable todo el año. Estas actividades se realizaron con 3 mil 887 militares.

Cabe destacar que en el caso de la cocaína, los aseguramientos fueron mínimamente mayores. En agosto se aseguraron 239 kg, mientras que para septiembre el Gobierno obtuvo 278 kg. El caso es similar al de las metanfetaminas, durante agosto se aseguraron 2 mil 203; y para septiembre, 2 mil 283.

Sexenio más violento

El especialista en seguridad Mario Salomón opinó que la Guardia Nacional y la Marina han hecho un buen esfuerzo, en el sentido de que ellos sí tienen un buen reclutamiento, una buena capacitación, les dan plan de carreras, es decir, de alguna manera están más capacitados. No obstante, consideró que tienen una fuerte desventaja en números.

Detalló que los efectivos delegados, de acuerdo con las autoridades, son alrededor de 200 mil, contra una delincuencia organizada que va mucho más allá de eso, ya que la propia delincuencia organizada tiene probablemente el doble de efectivos, sumado a todos los demás equipos de personas, halcones que les pasan información, que les están diciendo por dónde se está moviendo el Ejército, etc.

“La diferencia es enorme, entonces, aunque tengas a la gente bien capacitada, en número no es suficiente para poder realmente atacar a estas unidades de la delincuencia organizada”, mencionó. Por otro lado, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera debería de apoyar en el sentido de ver las cuentas de la delincuencia organizada y empezar a congelarlas.

Mario Salomón consideró que las discrepancias de números, así como las armas con las que cuentan, es el resultado de los ingresos que tienen y, si se lograra, como se ha logrado en otros países, ir cortando esos recursos, disminuirían su poder. “Ya no tendrían el dinero para pagar a la gente que trabajan en sus filas y tampoco el armamento que logran comprar porque tienen los recursos. Ahí deberían actuar de una mejor manera para poderlo controlar ese tema”, externó.

Actualmente, también consideró que hay una descoordinación muy fuerte entre lo que es Gobierno federal con el Gobierno estatal y sus policías auxiliares. Además de no haber una coordinación adecuada, apuntó que existe a nivel de policías auxiliares y estatales, sobre todo en los auxiliares, una gran corrupción.

Al respecto, el especialista en temas de seguridad comentó que no se ha hecho nada absolutamente en corregir el tema, que reconoció que no se puede corregir de un día para otro, pero sí deberían haber alternativas para empezar a resolver y generar un cambio. “A las policías auxiliares no se les da una buena capacitación, no se le dan buenos incentivos, de tal manera que es exigir algo que no se va a dar si no se reestructura esto adecuadamente”, expuso.

Por otro lado, comentó que se han disminuido los presupuestos a ciertos rubros de apoyo a la seguridad y tampoco hay recursos suficientes.

Desconfianza ciudadana

Mario Salomón comentó que hay mucha desconfianza en la realización de denuncias o reportes sobre la delincuencia, al existir una gran lentitud en los procesos; mientras que los delincuentes siguen en la calle. “Al final del día, de todo lo que realmente se reporta llegan a buen fin muy pocos, y de esos pocos se castiga solamente un 2-3 por ciento de los delincuentes”, expresó.

Añadió que ante esa poca probabilidad de que sean castigados, realmente hay una actividad delictiva donde es muy poco probable que paguen sus culpas. En un escenario de esta naturaleza, Mario Salomón consideró que, si no se actúa en cada una de las áreas con energía, los resultados no suman nada.

“Y la política de ‘abrazos, no balazos’, está claro que no está funcionando, porque los delincuentes son muy activos, son muy violentos, están matando gente. Difícilmente, porque les digas ‘oigan, muchachos, pórtense bien’, las cosas van a cambiar. Aquí hay, yo diría, una cero tolerancia para que realmente esto funcione”, sostuvo.

Para el especialista, en la cadena de todo el proceso que podría ayudar a resolver la situación, no se está actuando con energía.

Para entender...

Agrupar y articular estrategias

Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), comentó que los índices delincuenciales actuales reflejan los altos costos de haber desaparecido la Policía Federal y la Gendarmería sin una estrategia para retener a mandos estratégicos, ni aprovechar el conocimiento, la experiencia adquirida y la infraestructura establecida. “Sin duda, fue un retroceso con estos cuerpos de seguridad pública que desaparecieron de un plumazo”, señaló.

Para el especialista, no es posible abstraerse de la realidad, y aseguró que se perdió la oportunidad de actuar en la primera mitad de este sexenio. Justamente por el notorio incremento en los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto que siguen sin control; apuntó que se deben agrupar y articular todas las piezas sueltas en el plan de seguridad que se está intentando implementar.

Leer más: Eligen en la Cámara de Diputados a presidentes de comisiones ordinarias

El Dato

Terrorismo

Para Mario Salomón, los recientes eventos en Querétaro sobre asesinatos con bombas, en términos generales, no significan un acto terrorista, sino como una vía más del crimen organizado. Añadió que tampoco impacta para que Estados Unidos considere que México tiene grupos terroristas.