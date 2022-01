Gobierno de AMLO oculta que Sedena "pierde" 30% de armas compradas a USA: Loret de Mola

Sin embargo, el conductor de Latinus subraya que la omisión de México no le resta culpa a USA , que ha facilitado el tráfico de armas con cientos de tiendas en la frontera que terminan con capos mexicanos como "clientes distinguidos".

"Por eso, me explican, el gobierno de AMLO se niega a transparentar la lista de armas aseguradas (...) porque quedaría evidenciado como corresponsable de que las armas traídas de Estados Unidos circulen por el país y derrame sangre mexicana", añadió.

"Lo grave es que muchas de estas armas han sido aseguradas en hechos delictivos (...) Pero nada de esto dice la Cancillería en sus querellas internacionales. No conviene a su estrategia legal", escribe el columnista.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.