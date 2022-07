"Gobierno de AMLO pagó mil 500 millones de dólares por perseguir migrantes y estar en Casa Blanca": Loret de Mola

Carlos Loret de Mola, a través de su canal de youtube ‘Latinus’ a través de una transmisión desde Washington, D. C. analizó las causas principales de la reunión de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México con Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos Americanos.

“El propósito de López Obrador es reconciliarse después de tantas groserías que le hizo al presidente de Estados Unidos y no salió gratis” destacó Loret.

La reconciliada le salió a México un total de mil 500 millones de dólares, se comprometió con Estados Unidos en pagar esta cantidad para equipamiento de la frontera para detectar y evitar que lleguen migrantes.

“Mil 500 millones de dólares por dos horas de plática en la Casa Blanca, 13 millones de pesos el minuto nos costaron los berrinches de López Obrador” destacó.

El presidente de los Estados Unidos necesita a México para que no se le desborde el tema de la migración, porque tiene elecciones para renovar su congreso este noviembre y no quiere problemas.

Nuevamente son los mexicanos los que están emigrando más, en todo 2019 fueron detenidos 170 mil migrantes, en seis meses de este año se detectaron a 380 mil migrantes mexicanos que huyen del país por la violencia y crisis económica.

“Porque el abrazos no balazos no funciona, los programas sociales no funcionan, las personas tienen que emigrar para una mejor calidad de vida” comentó.

Subrayó el periodista que AMLO no ha querido reunirse con ninguna Organización de migrantes en lo que va su gubernatura, no ha tenido un solo encuentro, ni en su visita se reunió con los legisladores correspondientes.

