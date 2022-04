Gobierno de AMLO prepara informe sobre lo que “sucedió realmente” en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- AMLO informó que su gobierno ya está preparando un nuevo informe sobre lo que sucedió realmente el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sucedido en 2014.

Ante los nuevos avances en las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, y ante su compromiso de campaña de conocer la verdad en el caso, Andrés Manuel López Obrador aseguro que se dará a conocer a los responsables del siniestro.

“Es una investigación en curso que va a tener resultados, ahora hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables y vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto, fue un compromiso que hicimos, hemos enfrentado obstáculos pero hay voluntad para llegar a fondo”, declaró en La Mañanera de este 6 de abril.

Andrés Manuel hizo hincapié en dar a conocer la localización de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, asegurando que no se va a ocultar nada de información sobre los nuevos avances.

“Y sí no se está viendo de manera aislada, es conocer los móviles, conocer quienes participaron, por qué mintieron, dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió, lo más importante saber dónde están los jóvenes, todo completo y se está avanzando y vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos no se va a ocultar nada”, sentenció.

Y es que recientes evidencias muestra que elementos de la Fuerzas Armadas podría haber estado involucradas en la ocultación de información crucial para determinar la línea cronológica del fatídico 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los normalistas.