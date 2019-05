Gobierno de AMLO prepara plan integral para contener migración

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que en los próximos días su gobierno presentará el plan integral para el desarrollo del sureste de México y los países centroamericanos, cuyo objetivo principal es atender el fenómeno migratorio a través del impulso a la actividad productiva y la creación de empleos.

En conferencia de prensa matutina reiteró que esta administración tiene a visión de hacer frente a esta situación a partir de la creación de oportunidades de empleo y la inversión en actividades productivas, y no en medidas de fuerza que no resuelven el problema de fondo.

Aseguró que a los migrantes de todos los países se les brinda protección a sus derechos humanos y visas de trabajo.

Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores busca reorientar los recursos de la Iniciativa Mérida en las acciones de cooperación para el desarrollo del sureste y los países centroamericanos. “Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida.

La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”, puntualizó.

El mandatario aclaró que la Guardia Nacional tendrá sus propias formas de financiamiento, por lo que no requerirá de otro tipo de fondos, ni de capacitación militar de Estados Unidos.

Sobre la limpieza de playas y retiro del sargazo, dio a conocer que las secretarías de Medio Ambiente, Turismo, Hacienda y de Marina, ejecutan un plan que se presentará la siguiente semana.

Explicó que la Secretaría de Marina pondrá a disposición su equipo y experiencia, lo que significará ahorros y eficacia al evitar la contratación de empresas.

Las dependencias del gobierno federal trabajarán en coordinación con el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, además de los empresarios del sector turístico.

Indicó que el próximo 1 de julio dará un informe de los avances del gobierno sobre las acciones implementadas para el bienestar de la población y las de índole económica, mientras que en los próximos días se estrenará la campaña para prevenir el consumo de drogas.