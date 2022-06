Gobierno de AMLO provocó aumento de pobreza alimentaria y violencia: PAN

Julen Rementería aseveró que el gobierno federal "se cruzó de brazos" y decidió no apoyar a quienes generan empleos, lo que llevó a miles de negocios a la quiebra y la pérdida de cientos de miles de empleos que hasta la fecha no han podido ser recuperados.

Aunque admitió que este problema se debe en gran medida a la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania , resaltó que el gobierno de AMLO no ha hecho nada por contrarrestarlo, sino que incluso lo ha empeorado desmantelando el sistema de apoyo a agricultores, además de que la violencia ha encarecido los alimentos al inhibir su producción.

"Cada vez son más los hogares a los que desafortunadamente sus ingresos ya no les dan ni siquiera para lo básico. Cada semana al surtir la despensa, al hacer el mandado se puede constatar. Hoy, en un cono de huevo y un kilo de tortillas se van casi 100 pesos. El aumento de las cosas, la inflación, está generando que el número de personas que no pueden acceder a los tres alimentos diarios sea abismal", lamentó.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.