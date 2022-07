Gobierno de AMLO se enteró por Twitter del reclamo en política energética de USA

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que su Gobierno se enteró por Twitter sobre la intención del Gobierno de Estados Unidos de solicitar una consulta, en el marco del T-MEC, sobre el manejo de la política energética.

De acuerdo con Reforma, en conferencia, reconoció que su Administración tuvo que contactar al Departamento de Estado norteamericano para conocer, de primera mano, la información que había sido adelantada en redes sociales por el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.

"No es el Presidente Biden, no sé quiénes están promoviendo esto, sí están participando mexicanos, internacionalistas, Sarukhán. Por ellos me enteré, es lo que le mandé a decir al jefe del Departamento de Estado, que, si había alguna diferencia, pues por los canales correspondientes, pero él (Sarukhán) empezó a darlo en su Twitter: 'Viene casi casi un golpazo', frotándose las manos", dijo.

"Y los del mismo grupo ya traían la información, antes que nosotros, porque ellos tienen relación con el Departamento de Estado".

Al hablar del tema el Jefe del Ejecutivo adelantó que, en la respuesta que dará Estados Unidos y Canadá, su Gobierno incluirá parte de los argumentos del proyecto presentado por la Ministra Loreta Ortiz, que permitió declarar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

El tabasqueño refirió que, el pasado jueves, recibió en Palacio Nacional a la juzgadora, quien le entregó ese proyecto, a manera de regalo, mismo que pretende convertir en libro.

Al recordar esa votación, López Obrador consideró que fue prácticamente "un milagro" conseguir los votos a favor de la Ley.