Gobierno de AMLO sin resultados y sin propuestas para los próximos tres años: Cuauhtémoc Cárdenas

Guadalajara, Jalisco.- Como un gobierno que no ha dado los resultados esperados tacho hoy Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), a la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual este 1 de diciembre sumó tres años.

Mientras AMLO rendía este miércoles su tercer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, el perredista se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, para participar en la ponencia "En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias”.

"En el aspecto económico no hemos logrado revertir esta tendencia que traíamos de casi cuatro décadas para acá, traemos un crecimiento económico muy bajo... Si vemos la violencia, está presente en todo el país... tenemos un alto índice de desempleo...tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del sistema de salud", respondió Cárdenas Solórzano al balance de que la moderadora y periodista Carmen Aristegui le solicitó sobre los tras años de gobierno de su excolega, posterior fundador de MORENA y ahora presidente de México.

Los próximos tres años, refirió, las cosas poco van a cambiar si en México no se llega a un dialogo y colaboración entre grupos opositores, pues aclaró que la responsabilidad no es de una sola persona.

"No se está buscando conocer los puntos de vista de quienes están enfrentados por distintas razones, distintas propuestas políticas, distintos intereses políticos. No tenemos propuestas y no tenemos intenciones de acercamiento para buscar cómo podemos resolver los problemas"

El conocer las problemáticas que hay en México, hacer propuestas y estas estudiarlas a fondo es fundamental, sin embargo, esto poco se da, lamentó el perredista.

"Yo estoy viendo al país con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de pobreza, empleo, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales, todas las cuestiones que tienen que ver con género, etc. No veo Iniciativas, de quienes tendrían la obligación, que son entre otros, los partidos políticos que buscan gobernar al país", criticó.

Cuauhtémoc Cárdenas resaltó la urgencia de que, tanto el gobierno en turno como los partidos políticos establezcan metas y rutas a seguir, involucrando en ello a la sociedad en general, para de manera conjunta sacar adelante al país.

“Se han puesto en práctica distintas medidas, distintas estrategias, según se dice, pero al final de cuentas no tenemos resultados satisfactorios ... (Pero) el lograr la paz, el erradicar la delincuencia, no es solo una cuestión del Estado, de orden policiaco, de Fuerzas Armadas, sino que ha faltado involucrar también a la sociedad”, lamentó.

Para lograr un país con democracia, en el que los principales beneficiados serán los ciudadanos, dijo será necesario hacer a un lado las clásicas "descalificaciones” que hasta hoy solo hacen los grupos políticos en lugar de entablar un diálogo en el que se logre un bien común.

“Hay mucho por caminar juntos, siempre y cuando haya voluntad”, resaltó Cuauhtémoc Cárdenas.

Agregó que "esto puede lograrse siempre y cuando haya el entendimiento. Algo que impedirá estos consensos es pretender que uno tiene la verdad absoluta, quien quiera que sea, llámese partido político, llámese gobierno, cualquier grupo social, colectividad o individuo... En la construcción de la democracia el diálogo, la tolerancia, el buscar las coincidencias es algo fundamental... si empezamos por poner sobre la mesa las coincidencias vamos a avanzar mucho más".

Finalmente, dijo que esta fórmula, luego de aplicarla con éxito internamente en México, se puede replicar con los líderes políticos de otros países de Latinoamérica, para fortalecer esta región.

"Corresponde al más fuerte tomar la iniciativa para buscar ese acercamiento... sin duda el que tenga más fuerza, por la razón que sea: política, financiera, cultural... es quien tiene que tomar la iniciativa para buscar que, a través del diálogo, la tolerancia, pueda avanzarse en la atención y solución de problemas que afecten a sectores amplios de la sociedad", concluyó.