Gobierno de CDMX responsable de violencia en mitin: Mikel

Ciudad de México.- El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, afirmó que el gobierno capitalino tiene responsabilidad en los hechos violentos en un mitin de Morena en Coyoacán debido a que no tomó medidas para prevenir esta situación, además lamentó la muerte de Martha Patricia Reyes, quien había asistido al evento.

"Hay responsabilidad de la autoridad de gobierno porque no prevé medidas para que no se suscite la violencia, hay responsabilidad de [la secretaría de] Seguridad Pública porque no garantiza la seguridad en un mitin y además la agravante es que ya se había generado un incidente igual y en esa misma delegación", comentó Arriola.

Sobre la muerte de Martha Reyes, quien presentó una crisis hipertensiva al momento de las agresiones, el precandidato señaló que "si esa persona hubiera estado tranquila en un mitin civilizado, hubiera podido manejar su hipertensión, que no nos vengan a engañar con el cuento que esa persona con hipertensión sujeta a esa cantidad de estrés no va a sufrir un shock".

Ofrece incentivos fiscales a pensionados

Al encabezar un encuentro con pensionados y jubilados del ISSSTE en la sede local del PRI, el precandidato Mikel Arriola dijo que él reforzará sus ingresos a través de incentivos fiscales para que paguen menos en servicios públicos y el predial, ya que es lo que más les afecta.

Arriola aseguró que reforaría los ingresos de los pensionados y jubilados del Issste. Foto: Archivo El Universal.

En otro tema, arremetió contra el precandidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, por su propuesta de amnistía a criminales, pues señaló que desde su gestión como jefe de Gobierno en 2000 "ya dio amnistía a narcos en Tláhuac", donde dijo que de aquel año a la fecha las "narcotienditas" aumentaron de 0 a 3 mil.

Recordó que el actual delegado en esa delegación, el morenista Rigoberto Salgado fue señalado de supuestos vínculos con el crimen organizado que controla el narcomenudeo en ese territorio, aunque hasta ahora no se han comprobado los presuntos nexos.

Con información de El Universal.