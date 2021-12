Gobierno de Israel ayudará en la extradición de Tomás Zerón a México, anuncia AMLO

México.- Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el primer ministro de Israel, Naftali Bennet, aceptó apoyar al gobierno de México en la extradición a territorio nacional de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El ex funcionario ha sido señalado de estar presuntamente inmiscuido en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

Durante su intervención en la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad por hechos cometidos entre 1965 y 1990, el presidente López Obrador remarcó que es un compromiso de su gobierno progresar en las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos en el pasado sexenio.

Leer más: "No habrá impunidad", asegura Marcelo Ebrard tras la tragedia en Chiapas

En este marco, el titular del Poder Ejecutivo Federal informó que le envió una misiva al jefe de Estado de Israel mediante la que le solicitó no proteger a trasgresores de derechos humanos, haciendo referencia a al ex servidor público, revelando que el gobierno israelí contestó de forma positiva a la petición de López Obrador.

“Aprovechar para informar que envié una carta al presidente de Israel, porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos. Ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, reveló el mandatario federal.

Fue el pasado 24 de septiembre cuando Andrés Manuel López Obrador hizo de conocimiento público, por primera vez, que había mandado una carta petitoria al primer ministro israelí en la que le pedía que su gobierno ayudara en la extradición de Tomás Zerón.

"S trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, y estamos seguros que el gobierno israelí va a actuar de manera consecuente”, expuso en aquella ocasión López Obrador.

Leer más: Es la peor imitación de Jefe Diego: Jairo Calixto critica a Lilly Téllez por encontronazo con Sánchez Cordero

Por su parte, el gobierno mexicano, mediante la Secretaría de Gobernación (Segob) en meses pasados había informado que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realizó los trámites para la extradición del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México. Además, también se han puesto en marcha acciones para lograr traer al ex servidor público a México por la vía diplomática.