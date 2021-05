Gobierno de México consulta si hay ordenes de aprehensión vigentes contra el Güero Palma

México.- En la conferencia Mañanera de este 03 de mayo, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que se está consultando a fiscalías estatales y a Estados Unidos para saber si hay más ordenes de aprehensión contra el Güero Palma.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de una de las instituciones de seguridad más importantes de México confirmó que a pesar de que se emitió la resolución de un juez para efectuar la liberación del Güero Palma, se sigue consultando a Fiscalías si hay más delitos por los que esté acusado el presunto narcotraficante.

Cabe señalar que el pásado sábado primero de mayo se emitió la resolución del juez federal donde se ordenaba la liberación de Héctor Palma Salazar, debido a que fue absuelto del delito de delincuencia organizada, por el cual llevaba cerca de 25 años en prisión.

Pese a ello, todavía este 02 de mayo, el Güero Palma no había dejado el penal de máxima seguridad del Altiplano en Estado de México. En ese sentido Rosa Icela Rodríguez reveló que la resolución para liberar al Güero Palma no fue firmada por el juez titular del distrito.

"Se informa ahí que el 30 de abril este Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales emitió sentencia para dejar en libertad, absuelto, de delito de delincuencia organizada en su hipotesis de delitos contra la salud en la causa penal descrita y esta resolución fue suscrita por el secretario de juzgado en funciones de juez y no fue firmada por el juez titular", explicó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a los mexicano sobre el caso del Güero Palma.

Cabe señalar que el único delito del que fue absuelto Héctor Palma Salazar fue de delincuencia organizada, por ello, y al parecer con la intensión de no dejarlo en libertad, al gobierno mexicano consulta a otras autoridades si aún tienen carpetas de investigación u ordenes de aprehensión que involucren a dicho recluso.

"Por eso, el sábado se iniciaron las consultas correspondientes a las Fiscalías estatales así como a la cancillería para que a su vez hiciera las consultas al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para si hubiera otro delito, otra carpeta de investigación, otra orden de aprehensión o reaprehensión", aseguró Rosa Icela Rodríguez, al parecer, tratando de explicar por que aún no se había liberado al Güero Palma.

Finalmente dejó entrever que las autoridades mexicanas no dejaran en completa libertad a Héctor Palma si no hasta que corroboren que no hay más ordenes de aprehensión contra él, ni en México ni en Estados Unidos.

La vida tras las rejas del Güero Palma

Héctor Palma Salazar, nacido en Mocorito, Sinaloa, presunto ex líder del Cártel de Sinaloa y y posible autor intelectual de múltiples homicidios en México y Venezuela, fue detenido en 1995 por autoridades mexicanas, desde entonces pasaría 12 largos años tras las rejas en el país. No obstante, en 2007 se extraditó al Güero Palma a Estados Unidos, donde también el esperaba un juicio.

Tras pasar 9 años en una prisión de California, Estados Unidos, Palma Salazar regresó nuevamente a México, solo para estar de nuevo detrás de las rejas, esta vez en el Altiplano en el Estado de México, sitio donde se encuentra hasta el día de hoy.