Gobierno de México recibirá comisión de USA para tratar asuntos sobre Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- Estados Unidos enviará a México una comisión para tratar asuntos y negociaciones sobre Cumbre de las Américas que se realizará el 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California.

Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, indicando que será este miércoles cuando la comisión sea recibida por el Gobierno de México.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre. Los vamos a recibir con mucho gusto y vamos a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar”, reveló el jefe del Ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel reiteró que se debe tocar el tema sobre la participación de todos los países americanos, incluidos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, propuesta que se sido respaldada por él mismo.

"Ha habido una actitud muy responsable de parte del Gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos”, añadió.

Recordó que incluso la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que la administración de Joe Biden aún no determina qué países intervendrán en la Cumbre de las Américas, pues no se han girado las invitaciones.

“Todavía no hay invitaciones, pero no solo es mi caso, ningún mandatario ha recibido invitación y creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie”, mencionó.

En el encuentro, que se realizará en Palacio Nacional, estará presente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar entre otros funcionarios del país vecino.

AMLO aprovechó la oportunidad para reiterar que no asistirá a la Cumbre en Los Ángeles de excluir a algún país del continente.

Sin embargo, aseguró que México sí tendrá representación en el evento organizado por Estados Unidos, confirmado la asistencia del canciller Marcelo Ebrard.

“Suceda lo que suceda, México va a estar presente, va a estar el canciller, Marcelo Ebrard, pero yo no, porque yo pienso que necesitamos de la unidad y ya es tiempo de los hechos, no palabras”, puntualizó.