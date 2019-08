Gobierno debe asumir su papel de promotor del desarrollo: AMLO

México.- En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que el Estado debe asumir su papel en el desarrollo, esto después de que indicara que durante la etapa neoliberal de México, se pensó que debían apostar a los mercados y que el Gobierno no debía intervenir en el crecimiento económico.

Después de que un periodista le preguntara al presidente cuáles eran los planes de México en sustentabilidad y medio ambiente, abordó el tema haciendo incapié sobre el papel del Estado en el desarrollo, debido a que anteriormente, contó el presidente, no se habrían aprovechado los recursos suficientes y se desarrollaron regiones alejadas de elementos esenciales como el agua y el gas.

Tenemos que buscar un desarrollo sustentable, que aproveche de manera racional los recursos naturales, el agua, gas, etc, pero depende de que el Estado lleve acabo la planeación de desarrollo

Apeló el presidente mexiano por el artículo 25, donde dice que el Estado tiene que promover el desarrollo, y a su ver, fue olvidado porque "los neoliberales apostaron por el mercado".

Los neoliberales apostaron al mercado, y eso produjo entre otras cosas desorden, no sólo no hubo crecimiento, no hubo bienestar

Dijo AMLO, quien indicó que no se aprovecharon adecuadamente los recursos naturales, uno de ellos, es el gas.

Desarrollo en la etapa neoliberal en México según AMLO

"Durante la etapa neoliberal se pensó que el Estado no debía orientar el crecimiento económico, que no debía intervenir, y esto llevó a desequilibrios", explicó López Obrador que el crecimiento del país sucedió de forma aislada mientras que en la mayor parte del país no hubo desarrollo.

Creció el país no de manera horizontal, fueron islas de crecimiento, regiones donde hubo crecimiento mientras en el resto del país, en la mayor parte del país no hubo crecimiento

Comentó AMLO que incluso se despoblaron municipios y se abandonó el campo. El desarrollo centificado causaría a su tiempo migración y abandono de pueblos.

El presidente actual busca que el desarrollo sea parejo, justificó la prioridad que ha tomado actualmente el desarrollo del Sur y del Sureste, "porque se hizo un desequilibrio, creció el Norte, creció el Centro, y no creció el sur y sureste".

Paradojas en la etapa neoliberal: desarrollo en las regiones sin agua

Además, comentó López Obrador que se presentan contradicciones, "paradojas". Dijo que las zonas que más se desarrollaron, eran regiones de difícil acceso al agua, por lo que esto provocó que hoy en día exista desabasto de agua, mientras que en el sur que permaneció "abandonado".

En el sur, sureste donde están los grandes ríos del país, hubo decrecimiento económico

Señaló AMLO lo que a su ver fue una estrategia errónea y justifica así su decisión por la participación del Estado en el desarrollo de la nación.

Hace 30 años México era Autosuficiente: AMLO

Comentó también que "hace 20-30 años éramos autosuficientes en gasolinas, en diesel, en gas, la CFE producía toda la energía eléctrica, ahora tenemos que comprarla".

Indicó que si bien sus intenciones son que el Estado sea autosuficiente, esto no quiere decir que la cooperación del sector privado terminará.