Gobierno del cambio en Veracruz una "estafa": Yunes Landa

El llamado Gobierno del Cambio en Veracruz, encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, se convirtió en nueve meses y tres días de su llegada, en una gran “estafa”, acusó el senador priísta, Héctor Yunes Landa.

“Resultó un gobierno monotemático, cuyo único tema se le cayó. Un gobierno que nos ha querido gobernar con el mismo tema de la campaña que le permitió ganar. Un gobierno descalificado por la misma sociedad que le confió la dirección de nuestro estado, y de la que ocho de cada diez veracruzanos, hoy lo reprueban”, dijo.

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Al rendir su Quinto Informe de Labores, dijo que Veracruz enfrenta una difícil situación económica, de seguridad y social, por lo que ante ese escenario quedaba la ilusión y la confianza en el futuro.

Sin embargo, ante la clase política veracruzana expresó que esa ilusión y confianza “se derrumba cuando a nueve meses tres días de instalado el autollamado gobierno del cambio, observamos que resultó una gran estafa”.

Indicó que el observar todos los días a miles de veracruzanos buscando infructuosamente empleo, y saber que cada tres horas y media muere violentamente una persona en nuestro estado, no deja espacio a la duda de que su misión está inconclusa.

“No podemos abandonar la plaza cuando miles de familias carecen de servicios de salud suficiente y de calidad, cuando los niños acuden a escuelas con una inadecuada infraestructura y los jóvenes no tienen un lugar asegurado para continuar su educación superior, y carecen, además, de un espacio laboral para su futuro”, expresó.

Imparable la violencia en la entidad veracruzana.

Yunes Landa, a quien se menciona nuevamente para ser candidato a la gubernatura en el 2018, dijo que Veracruz no merece lo que le está pasando, pues vive hoy su peor crisis, producto de la ominosa corrupción del gobierno, que recién salió y profundizada por la incapacidad absoluta del gobierno que lleva ya nueve meses dentro.

Durante este periodo, expuso el presidente de la Comisión Anticorrupción, el déficit del gobierno se ha acrecentado: hay más deuda, más pobreza y padecemos una inseguridad galopante.

Además, denunció que quien hoy intenta gobernar en campaña se vendió a sí mismo como justiciero, pero hoy aplica una justicia selectiva, llegando al extremo de vender impunidad a quienes había señalado, a quienes había denostado, pero que hoy, el llamado “vómito negro”, los ha liberado de la Fiscalía General del Estado.

“No obstante su compromiso de no contraer deuda pública alguna durante su gobierno, el Gobernador del Estado, en sólo cuatro meses, solicitó préstamos a instituciones bancarias por 11 mil millones de pesos”, acusó.

En ese sentido, denunció que Yunes Linares se niega a hacer pública esa información, lo que motivó la renuncia de los integrantes de la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz del Congreso del Estado.

Y a finales del mes de junio, según lo reportó la propia Secretaría de Finanzas, el gobierno tenía en bancos 8 mil 455 millones de pesos que hoy se encuentran en un sauna financiero, no para convertirse en obras sino en votos.

“Estos recursos son suficientes para cubrir el adeudo de 3 mil millones de pesos con los Ayuntamientos, de 2 mil millones de pesos con la Universidad Veracruzana y alcanza para cubrir las becas de estudiantes, el abasto de medicinas en hospitales y cubrir algunos adeudos con empresarios veracruzanos”, consideró.

Veracruzanos demandan seguridad.

Por eso, dijo que el gobierno miente cuando dice que no tiene para pagar y acusó que la reestructuración de la deuda en Veracruz se trata de un gran negocio personal con dinero público de un estado empobrecido.

Anunció que el próximo jueves presentará ante el pleno de la Cámara de Senadores un Punto de Acuerdo para hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus facultades, revise el mecanismo financiero y los términos pactados en la negociación, así como el costo beneficio para las finanzas del Estado.

Recordó que como candidato, quien hoy gobierna, aseguró ser un experto en seguridad, ofreció que en cien días nos sentiríamos más seguros y que en medio año, resolvería el problema de la inseguridad.

“Llevamos nueve meses y no sucedió ni lo uno ni lo otro. Nos ofreció a un militar de alto rango como Secretario de Seguridad Pública y nos dio a un abogado con experiencia de director de tránsito en Boca del Río”.

Reestructuración de la deuda en Veracruz se trata de un gran negocio personal con dinero público.

De acuerdo al semáforo delictivo del país, Veracruz ocupa el primer lugar en muertes violentas. En promedio, en nuestra entidad, cada tres horas con treinta minutos muere una persona ejecutada, incluidos menores de edad y niños.

“El diagnóstico de Veracruz es realmente grave. Su gobierno sufre de cuadriplejía. Hay una parálisis total de todos sus miembros para realizar su tarea. Son funcionarios incapaces de extender la mano a los veracruzanos que la necesitan; no son capaces de salir a caminar por el estado, por sus municipios y comunidades, para conocer los problemas que deben resolver”.

Pero agregó que el cuadro clínico se agrava con un gobierno, que además de cuadrapléjico, es ciego, sordo y mudo.

“Ciego porque no ve la inseguridad, la que atribuye a un problema de percepción. Sordo porque no es capaz de escuchar a los comerciantes que demandan más seguridad y el pago de los adeudos pendientes. Tampoco escucha a la Universidad Veracruzana ni a los gobiernos municipales, víctimas también del desfalco financiero.Y es mudo porque no se comunica, porque calla ante la protesta social que es reprimida; y que guarda silencio cuando el Congreso le exige cuentas sobre el ejercicio del presupuesto”.

También te puede interesar

Información: El Universal