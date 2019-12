Gobierno hará Quién es quién de trato a trabajadores

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá una supervisión a aquellas empresas que despidan trabajadores en el mes de diciembre con la finalidad de no pagar el aguinaldo y otras obligaciones al seguro social.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que si se genera el mecanismo adecuado van a elaborar un quién es quién en esta materia, pues probablemente algunos patrones no sepan de la práctica que se realiza en sus empresas.

Hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo, porque además es muy claro que sucede