“Gobierno ignorante, inepto, con ira“: Juan Carlos Romero, del PAN, sobre administración de AMLO

México.- Juan Carlos Romero Hicks lleva en las entrañas la filosofía del Partido Acción Nacional (PAN). Desde 1999, el político originario de Guanajuato ha estado en sus filas sin titubeo. Tras ser gobernador de su entidad, senador y ahora diputado federal, el panista ha alzado la mano para contender por la presidencia en 2024. “Nos anotamos,” reafirmó para Debate.

Romero Hicks ve hoy un gobierno federal fracasado, un presidente que lleva sus ocurrencias a las cámaras. Reconoce que tras la reciente derrota de Acción Nacional en cuatro entidades, el partido requiere un proceso de reflexión, sensibilidad e inclusión de cara al futuro.

Recientemente alzó la mano rumbo al 2024, ¿lo reafirma?

Vamos a ser factor en la competencia del 2024. Nos anotamos. Entendemos la prudencia y la legalidad del momento. Sabemos que se tejerá en su momento una posibilidad de tres o más partidos, ojalá sea más allá de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) y pueda incluir otros partidos como Movimiento Ciudadano. Se establecerán en su oportunidad los procesos y los tiempos y ahí vamos a estar.

¿Qué opina de la alianza Va por México, cree que puede sobrevivir las próximas elecciones?

Es un día a día. Hubo una declaración de los tres presidentes que comparto, y además asumen una propuesta nuestra, que es de legisladores, en particular Ignacio Loyola, que fue el primer gobernador del PAN en Querétaro, de darle una moratoria a cualquier reforma constitucional que proponga el presidente de la República. Eso es contención, porque a la vista tenemos varias ocurrencias presidenciales.

Una es la propuesta de Reforma Electoral, que no tiene diagnóstico, no tiene tratamiento serio, no es producto de una consulta y es un efecto que no nos debe distraer. El INE es una institución muy seria.

La otra es esta ocurrencia de si la Guardia Nacional, que fue votada bajo un diseño civil, no militar, y quiere que se adscriba a la Secretaría de la Defensa. Con nosotros no cuenta, porque las fuerzas armadas son un gran orgullo, tienen gran credibilidad, prestigio y necesitamos que no las vaya a desnaturalizar.

Políticamente y tras los recientes comicios, ¿cómo ve al Partido Acción Nacional, qué retos encuentra?

El partido tiene muchos retos. Hay que recordar que este es un año muy importante que desemboca en el 12 y 13 de noviembre en una asamblea general extraordinaria que va a analizar dos temas: uno, la autorización del programa de acción política que tiene más de 20 años que no se realiza, y dos, la reforma de estatutos, que es la parte organizacional. Antes de esto, va a renovar su consejo nacional, que es el órgano más grande del partido; va a renovar sus consejos estatales y una cantidad muy significativa de comités directivos municipales.

A partir de las competencias electorales de las últimas seis entidades federativas, el pasado 5 de junio, el partido necesita entrar en un proceso de humildad, autocrítica, reflexión, sensibilidad e inclusión, para ver dónde estamos y a dónde vamos.

Para usted, ¿cómo ha sido el gobierno de López Obrador?

Es un gobierno fracasado que si hacemos las preguntas básicas: ¿hoy estamos mejor que antes? No. ¿Pobreza y desigualdad? No. Eso pasa por educación, salud, vivienda, agua, alimentación, entre otras. ¿La economía hoy está mejor? Tampoco. ¿Estamos mejor en violencia y en seguridad?, lamentablemente no. Hoy hay más violencia, hay más inseguridad y particularmente en el tema federal, hay varios delitos en donde no hemos avanzado: narcotráfico, delincuencia organizada, robo al combustible, portación y tráfico de armas, robo de autotransporte, solamente por mencionar algunos de ellos. Es un gobierno fracasado. Hay que reconocer la popularidad, la legitimidad de parte del presidente. Hay una confianza en una parte de la población, pero es esta dualidad: se confía en su persona, pero es un gobierno inepto que pasa por varias características, un gobierno ignorante, inepto, ideologizado, con ira y con mucha inmadurez.

¿En qué hemos tenido algunos logros? Poner en perspectiva en la agenda varios temas. El presidente tocó la llaga en temas muy importantes, ofreció el combate a la pobreza y desigualdad, solo que no hay resultados.

El presidente ha tenido relevancia en hacer visible algunos sectores de la población, ejemplo, los adultos mayores, algunos jóvenes, pero lo ha hecho de manera equivocada, con programas asistencialistas que generan resistencia a cambio de nada y que generan clientela.

Además, se ha empeñado en dividirnos. La figura de un presidente es de ser un jefe de Estado, una persona que convoca, concilia, propone y este es un presidente que no escucha, no dialoga. Vive en el pasado como si fuera un lugar de residencia, y lo que necesitamos es aprender del pasado, atender el presente y diseñar el futuro.

El Perfil

Juan Carlos Romero Hicks, Diputado Federal

*Nombre completo: Juan Carlos Romero Hicks.

*Lugar de nacimiento: Guanajuato, Guanajuato, 10/12/1965.

*Trayectoria: Gobernador de Guanajuato (2000-2006), director general de Conacyt (2006-2011), senador (2012-2018), actual diputado federal. Licenciado en relaciones industriales con maestría en Administración y Psicología.