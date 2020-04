Gobierno no está aplicando los recursos de la federación

Con cifras en mano, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, expuso que, el gobierno del estado no ha aplicado de forma transparente y completa los recursos recibido por parte de la federación durante esta contingencia.

Contrario a lo expuesto por el gobernador, Quirino Ordaz, la diputada afirmó que, Sinaloa ha recibido participaciones federales extras de hasta 371 millones 800 mil pesos más que, en 2019, mismos que, no están siendo ejercidos en atención a la pandemia de Covid-19.

Por tanto, puntualizó en que el Congreso del Estado no autorizará ningún créditos o préstamo a Sinaloa, pues el gobierno cuenta con el recurso para hacer frente a la crisis sanitaria y además, consideró que, por el momento no hay sustento o motivo para endeudar al estado.

Morena no va a dar ningún cheque en blanco tiene que, sustentarse porque el endeudamiento de ante mano nosotros hemos dicho que no es necesario, ellos dicen que, no llega el dinero, pero el recurso que está llegando por estas vías no está presupuestado y el gobierno del estado está haciendo un uso de el sin rendir cuentas”, manifestó.