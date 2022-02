"Gobierno timorato", Lilly Téllez critica a AMLO por no posicionarse en conflicto Rusia-Ucrania

México.- Este jueves, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, calificó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como "timorato" (que tiene miedo ante situaciones nuevas) por su reacción ante la invasión de Rusia a Ucrania.

La noche del miércoles (madrugada hora de Ucrania), las tropas rusas comenzaron una ofensiva militar en territorio ucraniano, tras la autorización del presiente Vladimir Putin para invadir a la nación europea.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, la panista Lilly Téllez hizo hincapié en que México es mucho país para que se conforme con un administración "mansa y dócil" ante el gobierno ruso.

Leer más: Embajada de Ucrania pide a México tomar una posición determinante contra Rusia

Lo anterior, luego de que en su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador solamente se limitará a manifestar que el Estado mexicano siempre estará a favor de la vía pacifica y diplomática, ello referente a los conflictos bélicos que se viven en Ucrania por parte del Ejército ruso, situación que ha dejado, al momento, más de 100 muertos.

"Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, refirió el mandatario federal en su acto público.

Lilly Téllez critica a AMLO por posicionamiento ante conflicto Rusia-Ucrania/Fuente: Twitter @LillyTellez

Sobre las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, la legisladora de Sonora reprochó al jefe de Estado no haber condenado las acciones del gobierno Ruso en territorio ucraniano, pese a que, señaló, se encuentra obligado a hacerlo por la Constitución mexicana.

"México es mucho país para conformarse con un gobierno manso, timorato y dócil ante Rusia. Es una vergüenza que AMLO no se atreva a condenar a un tirano como Putin, a pesar de ser su obligación constitucional. AMLO pasará a la historia por su apatía e indolencia ante las víctimas", criticó Téllez.

Leer más: Ken Salazar, embajador de USA en México, respalda posicionamiento de AMLO por Ucrania

"Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana haciendo uso de una narrativa más neutral con respecto a sus homólogos en Europa y América del Norte.