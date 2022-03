“Gobiernos deben ser incluyentes y plurales”: Senadora de Sinaloa, Imelda Castro

Sinaloa.- “El gobierno de AMLO es plural y amplio”, expresó la senadora Imelda Castro Castro en referencia a la designación del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como nuevo embajador de México en España.

Refirió que es una actitud incluyente de parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que afirmó que se cuenta con el apoyo de senadores del PAN, PRI y Morena, ya que para ellos el Gobierno no es propiedad de un partido político.

“Necesitamos ser plurales al integrar al Servicio Exterior Mexicano a personajes que hayan tenido experiencia de gobierno”, indicó Imelda Castro Castro.

Manifestó que como senadores están de acuerdo con las propuestas presentadas para el Servicio Exterior Mexicano, como es el caso también de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelon y del ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, como nuevo embajador ante la República Dominicana.

Ante ello, aclaró además que no es el caso que Morena no tenga candidatos a las embajadas, sino que “el Gobierno no es de un partido político, el Gobierno es de la sociedad”, según sus palabras.

Dijo que el oficio ya se encuentra en la mesa directiva para proceder a las comisiones a la espera de ser aprobado a más tardar el martes de la próxima semana.

“Lo más complicado fue el beneplácito que tenía que otorgar España, ya se dio, y Gobernación mandó el oficio, así que no tarda una semana en que se resuelva”, aseguró.