Godoy, Pío Esquer y Faustino Hernández registran su aspiración a diputado federal por el PRI

CDMX.- Víctor Godoy, Sergio “Pío” Esquer Peiro y Faustino Hernández registraron este lunes su intención de participación por una diputación federal ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por los distritos 03, 05 y 07, respectivamente.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, a donde acudieron para hacer oficial su registro ante el Revolucionario Institucional, partido que encabeza en Sinaloa la alianza Va por México junto al PAN y el PRD, Godoy y Esquer Peiro confirmaron el registro de su aspiración por parte del PRI, al que corresponden las nominaciones en los distritos 03, 04, 05 y 07.

Y aunque trascendió que también se habrían registrado el actual diputado local petista Eleno Flores Gámez para buscar la curul federal del distrito 04 por la alianza PRI-PAN-PRD, así como el exlegislador federal Germán Escobar, para hacer lo propio en el distrito 06 que corresponde al PRD, Eleno lo negó, mientras que Escobar dijo que está en trámite, pero lo dio prácticamente como un hecho, pues mencionó que nadie más respondió a la convocatoria del Sol Azteca.

“Es el ofrecimiento que me han hecho, además de expresiones de apoyo. Estamos en pláticas con el dirigente estatal. Hubo una convocatoria y al parecer nadie se registró por el PRD, pero es un registro que está en proceso”, aseguró el priista Germán Escobar, quien podría recibir la nominación por el PRD.

Eleno Flores por su parte, diputado local por el PT, confirmó a Debate vía telefónica que no tiene ningún ofrecimiento oficial por parte del PRI como le han preguntado. “Me han marcado de todo el estado para preguntarme si es verdad que voy por la alianza, que, si es cierto que voy con el PRI, que Chuy Valdés dice. Si mi amigo Chuy Valdés dice, qué bueno que me dan esa oportunidad, que esté entro de la pelea, pero ahorita no hay nada oficial, tu sabes que son calentamiento nada más”.

Adelantó que todo se va a dar en su debido tiempo y confirmó que buscará estar en las boletas. “Lo que sí te garantizo es que vamos a estar donde le podamos seguir Ayudando a la gente”.

Las confirmaciones

El exalcalde de Navolato y exdiputado local, Víctor Godoy, confirmó vía telefónica haber registrado su aspiración para buscar la candidatura a diputado feral por el distrito 03, con cabecera en Salvador Alvarado, pero que abarca los municipios de Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Angostura y Navolato.

Esquer Peiro, empresario agrícola y expresidente de la Asociación de Agricultores el Río Culiacán, también confirmó a este rotativo el registro de su intención por el distrito 05 de Culiacán. Y aunque dijo haberse enterado que más aspirantes acudirían al CEN del PRI, no miró a nadie.

Y aunque se intentó contactar al diputado local priista Faustino Hernández para confirmar su registro, no atendió la llamada, pero fuentes al interior del partido confirmaron su registro por el distro 07 con cabecera en Culiacán.

No hay que olvidar que, de los siete distritos federales, al PAN corresponden el 01 y 02, al PRD el 06 y el resto al PRI (03, 04, 05 y 07); sin embargo, todo apunta a que el Partido de la Revolución Democrática nominará al priista Germán Escobar.