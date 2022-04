¿Golpe a la cooperación con USA? México cierra unidad antinarcóticos entrenada por la DEA

México.- El gobierno de México ha cerrado una unidad élite de antinarcóticos entrenada por la DEA, en la que durante 15 años trabajó en colaboración con la agencia antidrogas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, lo que representa un duro golpe a la cooperación bilateral con USA.

Según dio a conocer la agencia Reuters este 19 de abril de 2022, la unidad antinarcóticos disuelta por México era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en alrededor de 15 países, consideradas de gran valor para desmantelar redes del crimen organizado y capturar a capos del narco en todo el mundo.

Estas unidades son entrenadas por la DEA, pero se encuentran bajo el control de los gobiernos nacionales, en este caso el gobierno de México, donde los más de 50 agentes que la conforman fueron considerados entre los mejores del país, llegando a trabajar en casos de gran importancia, como la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016.

Leer más: FGR prepara nueva acusación contra Emilio Lozoya, ahora por defraudación fiscal

El cierre de la selecta unidad antinarcóticos representa un fuerte golpe a la cooperación bilateral entre México y USA en la lucha contra el narcotráfico en territorio mexicano, lo que amenaza con dificultar la captura y enjuiciamiento de los líderes de los cárteles, varios de ellos en la lista de los 10 más buscados de la DEA.

Según dijo a Reuters una fuente que se negó a ser identificada, fue en abril de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA sobre el cierre de la unidad antinarcóticos.

"La estrangularon. Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar", lamentó un agente sobre el cierre de la unidad entrenada por la DEA.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) no ha respondido a las numerosas solicitudes de Reuters para brindar información sobre el tema, mientras que la DEA se ha negado a hacer declaraciones. La agencia informativa advierte que no pudo averiguar por qué el gobierno de AMLO no anunció esta clausura públicamente en su momento.

Sin embargo, existe una segunda unidad mexicana de la SIU que continúa operando y tiene su sede dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que es independiente del gobierno federal.

Leer más: Que el Poder Judicial lo resuelva, pero el Tren Maya va: AMLO por suspensión del tramo 5

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, consideró que el cierre de la unidad antinarcóticos en México y la restricción de la cooperación en seguridad por parte de AMLO dañarán tanto a México como a Estados Unidos, pues se traducirá en un aumento en el trasiego de drogas y la violencia provocada por el narco.

"Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México", advirtió el exjefe de la DEA.

Con información de Reuters.