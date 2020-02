Gómez Mont niega niegan conocer nexos entre García Luna y narco

Cuidad de México.- Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, dijo que nunca hubo evidencia de nexos entre el crimen organizado y Genaro García Luna, quien fuera Jefe de la Policía federal en el mismo sexenio.

"No le he dado especial seguimiento al asunto, entendiendo que este es un tema que se está ventilando en otra jurisdicción y le soy completamente honesto, no le estoy dando especial seguimiento.

"Él presidente recibía información razonable de varias fuentes y yo no tengo conocimiento, a mí ninguna de las fuentes nacionales o internacionales jamás me llamó la atención con seriedad de la vinculación de García Luna con alguna organización criminal.

"A mí jamás se me llegó a pasar información alguna y yo creo que al presidente menos, en ese sentido compartíamos información muy similar", expresó previo a su participación en una mesa de análisis sobre defensoría penal, organizada por la Asociación Civil Reinserta.

García Luna enfrenta cargos en Estados Unidos por corrupción, conspiración de tráfico de cocaína y declaraciones falsas.

Genaro García Luna. Foto Agencia Reforma

¿Era un secreto a voces?, se le preguntó a Gómez Mont.

"¿Se le hace? No pues, para ser un secreto a voces, no. Todo el tiempo puede haber dimes y diretes, pero tarde o temprano esta es una reacción que pasa mucho tiempo después, que pasa frente a las autoridades y frente a un hombre que se va a residir a los Estados Unidos. Entonces, todo esto se va hacer público en una sala de justicia, entonces, esperémonos a ver", comentó.

Quién se desempeñara como Secretario de Gobierno de noviembre de 2008 a julio de 2010 señaló no tener evidencia alguna de los nexos del ex funcionario con redes de narcotráfico.

"Nunca evidencia de que ese fuera el nexo, pero si esa evidencia se materializa ocho o nueve años después, primero hay que entender qué se materializó, por qué se tardó en materializar, cuáles son las fuentes.

"Creo que los procedimientos americanos suelen ser serios porque saben que tienen que ser contrastados en un procedimiento dialéctico y público, pero también se la vuelan allá, entonces, vamos a ver", añadió.

Además, el ex Secretario de Gobernación señaló que de ser llamado a comparecer en alguna audiencia lo valoraría en su momento.