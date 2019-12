Gómez Mont y Poiré niegan desvíos a García Luna: Felipe Calderón

Ciudad de México.-El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró en redes sociales que los ex titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, negaron que hayan desviado recursos públicos hacia las empresas del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que presente pruebas de las acusaciones.

En su mensaje, también se refirió al ex subsecretario, Juan Marcos Gutiérrez, quien fungió durante la titularidad del secretario Francisco Blake Mora, y comentó que ha negado los señalamientos de entrega de recursos públicos a García Luna.

El ex mandatario mexicano compartió la declaración de Gutiérrez, respecto a que desmentía cualquier relación con transferencias bancarias y triangulaciones a favor del ex funcionario del gobierno del presidente Calderón, que se encuentra detenido en Estados Unidos.

Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, ExSecretarios, y Juan Marcos Gutiérrez, SubSec de Francisco Blake, negaron que @SEGOB_mx en mi gobierno haya desviado recursos a empresas de García Luna. Toca al gobierno precisar la información. No puede acusarse en general y sin pruebas. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 20, 2019

De acuerdo al documento, Juan Marcos Gutiérrez dice que la auditoría de desempeño al ejercicio 2010, practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Gobernación en el período de Blake Mora, no hay ninguna observación o hallazgo relevante.

En su opinión, añade que: "resultan injustos los señalamientos generales sobre un presunto desvío en la Segob, sin que se precisen fechas y actores específicos, así como el concepto del gasto que se reprocha como desviado", se lee.

Calderón Hinojosa escribió lo siguiente en Twitter: "Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, ExSecretarios, y Juan Marcos Gutiérrez, SubSec de Francisco Blake, negaron que @SEGOB_mx en mi gobierno haya desviado recursos a empresas de García Luna. Toca al gobierno precisar la información. No puede acusarse en general y sin pruebas.".