Google muestra a Felipe Calderón si buscas Comandante Borolas

México.- El algoritmo de Google te muestra la biografía del ex presidente de México, Felipe Calderón si buscas Comandante Borolas.

Esto no se trata de un juego o un hackeo que sufrió la plataforma del buscador más usado del mundo, si no esto es posible, como ya lo dijimos, debido al algoritmo que esta plataforma utiliza.

Lo anterior tiene que ver, luego de que desde el pasado 23 de agosto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó, de nueva cuenta, al ex presidente Felipe Calderón por haber declarado la guerra durante su gobierno al crimen organizado.

En esta ocasión AMLO incluso puso un apodo al ex mandatario panista, esto al recordar que aquel día en el que Felipe Calderón "decidió darle un garrotazo a lo tonto al avispero" y visito el estado de Michoacán.

El señalamiento de López Obrador en contra de Calderón fue durante su conferencia de prensa que encabezó este viernes desde el estado de Tabasco.

Ahí ante medios de comunicación Andrés Manuel recordó que cuando "Calderón declaró la guerra, le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto... cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el comandante Borolas".

Felipe Calderón no se quedó cayado tras la burla que recibió de AMLO

Ese mismo día (23 de agosto), Felipe Calderón respondió a AMLO a través de su cuenta de Twitter respecto al señalamiento de que el saco que se puso aquel día en Michoacán para declarar la guerra al narcotráfico le quedó grande.

Calderón hizo señalamientos contra e gobierno de López Obrador e incluso si bien dijo que probablemente e saco le quedaba grande a él (AMLO) el cargo le queda igual.

"Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".