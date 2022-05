¡Gozando España! Peña Nieto compra inmueble de lujo en Madrid y recibe "visa dorada"

El diario española aseguró que la residencia exclusiva donde habita Peña Nieto en Madrid no es de su propiedad, sino de una constructora que presuntamente lo adquirió a través de una hipoteca de 889 mil 500 euros.

El expresidente de México incluso ha participado en al menos una junta vecinal, pero no vive en ese inmueble, sino en el exclusivo residencial de Valdelagua , ubicado en San Agustín de Guadalix, unos 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol, también en Madrid, donde tiene como vecinos a celebridades como Penélope Cruz y Javier Bardem.

Según reveló el diario El País este domingo 29 de mayo de 2022, Peña Nieto firmó la compra del inmueble el 18 de septiembre de 2020 sin una hipoteca, tras lo cual fue remodelado y habilitado como un " piso de lujo " al que el priista al parecer acude de vez en cuando para celebrar cenas o reuniones , ya que no vive allí.

Raúl Durán Periodista

